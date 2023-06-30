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Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов - РИА Новости, 30.06.2023
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18:55 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/vizy-1881543892.html
Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов
Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов - РИА Новости, 30.06.2023
Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать миграционное законодательство страны на предмет барьеров для въезда в страну иностранных... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:55
2023-06-30T18:55
владимир путин
деловая россия
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать миграционное законодательство страны на предмет барьеров для въезда в страну иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов и упростить процедуры выдачи виз и получения разрешений на работу. Такое поручение дано по итогам встречи главы государства с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" провести анализ миграционного законодательства Российской Федерации в целях выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в Российскую Федерацию, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности в Российской Федерации. По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 августа текущего года. Ранее с инициативой ввести новую категорию многократных виз для иностранных инвесторов сроком действия три года с возможностью дальнейшего продления выступил бизнес-посол "Деловой России" в Азербайджане Юрий Данилов. Он отмечал, что на сегодняшний день иностранные инвесторы по общим правилам могут получить визу максимально сроком на один год.
https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878930985.html
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владимир путин, деловая россия, россия, правительство рф, экономика
Владимир Путин, Деловая Россия, Россия, Правительство РФ, Экономика
Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов

Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении выдачи виз для иностранных инвесторов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПаспортный контроль
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать миграционное законодательство страны на предмет барьеров для въезда в страну иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов и упростить процедуры выдачи виз и получения разрешений на работу.
Такое поручение дано по итогам встречи главы государства с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков
17 июня, 21:12
"Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" провести анализ миграционного законодательства Российской Федерации в целях выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в Российскую Федерацию, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности в Российской Федерации. По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 августа текущего года.
Ранее с инициативой ввести новую категорию многократных виз для иностранных инвесторов сроком действия три года с возможностью дальнейшего продления выступил бизнес-посол "Деловой России" в Азербайджане Юрий Данилов. Он отмечал, что на сегодняшний день иностранные инвесторы по общим правилам могут получить визу максимально сроком на один год.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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