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Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов

Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов - РИА Новости, 30.06.2023

Правительство изучит вопрос упрощения выдачи виз для иностранных инвесторов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать миграционное законодательство страны на предмет барьеров для въезда в страну иностранных... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:55

2023-06-30T18:55

2023-06-30T18:55

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать миграционное законодательство страны на предмет барьеров для въезда в страну иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов и упростить процедуры выдачи виз и получения разрешений на работу. Такое поручение дано по итогам встречи главы государства с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" провести анализ миграционного законодательства Российской Федерации в целях выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в Российскую Федерацию, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности в Российской Федерации. По результатам проведения анализа обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 августа текущего года. Ранее с инициативой ввести новую категорию многократных виз для иностранных инвесторов сроком действия три года с возможностью дальнейшего продления выступил бизнес-посол "Деловой России" в Азербайджане Юрий Данилов. Он отмечал, что на сегодняшний день иностранные инвесторы по общим правилам могут получить визу максимально сроком на один год.

https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878930985.html

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владимир путин, деловая россия, россия, правительство рф, экономика