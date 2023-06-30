https://ria.ru/20230630/vina-1881462351.html
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину - РИА Новости, 30.06.2023
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину
Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика, не признает свою вину и настаивает, что с ребенком произошел несчастный случай, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:51
2023-06-30T14:51
2023-06-30T14:54
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика, не признает свою вину и настаивает, что с ребенком произошел несчастный случай, сообщила журналистам старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык. В пятницу Чкаловский районный суд арестовал до 26 августа Веронику Наумову, обвиняемою в истязании и убийстве шестилетнего приемного сына. Также ей вменяется мошенничество при получении выплат, так как женщина скрыла смерть ребенка и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. "Это ее позиция (что произошел несчастный случай – ред.). Фактически (вину – ред.) не признает", - сказала следователь. Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, чкаловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Чкаловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину
Женщина, обвиняемая в убийстве приемного сына в Екатеринбурге, не признает вину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика, не признает свою вину и настаивает, что с ребенком произошел несчастный случай, сообщила журналистам старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык.
В пятницу Чкаловский районный суд арестовал до 26 августа Веронику Наумову, обвиняемою в истязании и убийстве шестилетнего приемного сына. Также ей вменяется мошенничество при получении выплат, так как женщина скрыла смерть ребенка и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.
"Это ее позиция (что произошел несчастный случай – ред.). Фактически (вину – ред.) не признает", - сказала следователь.
Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.
По данным СК
, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
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