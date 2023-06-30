https://ria.ru/20230630/vina-1881462351.html

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину - РИА Новости, 30.06.2023

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге не признает вину

Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика, не признает свою вину и настаивает, что с ребенком произошел несчастный случай, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:51

2023-06-30T14:51

2023-06-30T14:54

происшествия

екатеринбург

чкаловский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика, не признает свою вину и настаивает, что с ребенком произошел несчастный случай, сообщила журналистам старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Евгения Дидык. В пятницу Чкаловский районный суд арестовал до 26 августа Веронику Наумову, обвиняемою в истязании и убийстве шестилетнего приемного сына. Также ей вменяется мошенничество при получении выплат, так как женщина скрыла смерть ребенка и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. "Это ее позиция (что произошел несчастный случай – ред.). Фактически (вину – ред.) не признает", - сказала следователь. Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала – более того, она систематически избивала мальчика, а после его смерти продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве при получении выплат. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.

https://ria.ru/20230629/proisshestvie-1881287958.html

екатеринбург

чкаловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, чкаловский район, следственный комитет россии (ск рф)