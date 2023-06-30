https://ria.ru/20230630/valyuta-1881335872.html

Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ - РИА Новости, 30.06.2023

Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:02

2023-06-30T01:02

2023-06-30T05:00

экономика

валюта

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком России, об этом говорится в постановлении кабмина.В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям дали право платить по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. Полученные средства они имели право потратить на приобретение продукции у нерезидентов или положить на счета в зарубежном или уполномоченном российском банке.Кроме того, валюту можно было продать российскому банку, но только по курсу Банка России на день продажи с зачислением вырученных рублей на собственный счет.

https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html

россия

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, россия, центральный банк рф (цб рф)