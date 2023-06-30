https://ria.ru/20230630/valyuta-1881335872.html
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ - РИА Новости, 30.06.2023
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:02
2023-06-30T01:02
2023-06-30T05:00
экономика
валюта
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком России, об этом говорится в постановлении кабмина.В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям дали право платить по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. Полученные средства они имели право потратить на приобретение продукции у нерезидентов или положить на счета в зарубежном или уполномоченном российском банке.Кроме того, валюту можно было продать российскому банку, но только по курсу Банка России на день продажи с зачислением вырученных рублей на собственный счет.
https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валюта, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Валюта, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Кабмин разрешил резидентам продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком России, об этом говорится в постановлении кабмина.
В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям дали право платить по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. Полученные средства они имели право потратить на приобретение продукции у нерезидентов или положить на счета в зарубежном или уполномоченном российском банке.
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Кроме того, валюту можно было продать российскому банку, но только по курсу Банка России на день продажи с зачислением вырученных рублей на собственный счет.