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Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ - РИА Новости, 30.06.2023
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01:02 30.06.2023 (обновлено: 05:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/valyuta-1881335872.html
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ - РИА Новости, 30.06.2023
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:02
2023-06-30T05:00
экономика
валюта
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком России, об этом говорится в постановлении кабмина.В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям дали право платить по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. Полученные средства они имели право потратить на приобретение продукции у нерезидентов или положить на счета в зарубежном или уполномоченном российском банке.Кроме того, валюту можно было продать российскому банку, но только по курсу Банка России на день продажи с зачислением вырученных рублей на собственный счет.
https://ria.ru/20230616/biznes-1878680435.html
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экономика, валюта, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Валюта, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Резидентам разрешили продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Кабмин разрешил резидентам продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские резиденты получили право продавать банкам наличную валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности, не по курсу, установленному Банком России, об этом говорится в постановлении кабмина.
В 2022 году компаниям и индивидуальным предпринимателям дали право платить по внешнеторговым сделкам с нерезидентами наличной валютой и рублями. Полученные средства они имели право потратить на приобретение продукции у нерезидентов или положить на счета в зарубежном или уполномоченном российском банке.
Путин: Предлагаю объявить амнистию бизнесу по вынужденным валютным нарушениям - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
16 июня, 15:37
Кроме того, валюту можно было продать российскому банку, но только по курсу Банка России на день продажи с зачислением вырученных рублей на собственный счет.
 
ЭкономикаВалютаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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