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Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году - РИА Новости, 30.06.2023
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23:54 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/utkin-1881586648.html
Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году
Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году - РИА Новости, 30.06.2023
Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году
Генерал-полковник Борис Уткин, участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади, скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T23:54
2023-06-30T23:54
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генерал-полковник Борис Уткин, участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади, скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. "Не стало Бориса Павловича сегодня, во второй половине дня, к сожалению. Он был в госпитале, он периодически ложился... 9 мая на Парад уже не ходил", - сказал Дерябин. Он отметил, что Уткин - пример для подражания всем офицерам. "Как стал курсантом училища в 1941-м в Подмосковье, в октября уже сразу на фронт, участник Парада 41-го, с парада снова сразу на фронт... под Сталинградом артиллеристом, закончил войну уже командиром дивизиона гвардейских "Катюш". Потом первый начальник Свердловского военно-политического училища танко-артиллерийского, он его и собирал фактически", - рассказал Дерябин. По его словам, Уткин не пропускал ни одной конференции в Клубе военачальников, выступал перед мобилизованными, напутствовал их перед их отправкой в зону спецоперации, вручал стипендии суворовцам, проводил для них уроки мужества, до последнего дня "старался что-то сделать для страны и людей". Дерябин сообщил, что информации по месту похорон пока нет.
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россия, сталинград, московская область (подмосковье)
Россия, Сталинград, Московская область (Подмосковье)
Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

Генерал-полковник Уткин, участник Парада в ноябре 1941-го, умер на 101-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк Генерал-полковник Борис Уткин
 Генерал-полковник Борис Уткин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генерал-полковник Борис Уткин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генерал-полковник Борис Уткин, участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади, скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
"Не стало Бориса Павловича сегодня, во второй половине дня, к сожалению. Он был в госпитале, он периодически ложился... 9 мая на Парад уже не ходил", - сказал Дерябин.
Он отметил, что Уткин - пример для подражания всем офицерам.
"Как стал курсантом училища в 1941-м в Подмосковье, в октября уже сразу на фронт, участник Парада 41-го, с парада снова сразу на фронт... под Сталинградом артиллеристом, закончил войну уже командиром дивизиона гвардейских "Катюш". Потом первый начальник Свердловского военно-политического училища танко-артиллерийского, он его и собирал фактически", - рассказал Дерябин.
По его словам, Уткин не пропускал ни одной конференции в Клубе военачальников, выступал перед мобилизованными, напутствовал их перед их отправкой в зону спецоперации, вручал стипендии суворовцам, проводил для них уроки мужества, до последнего дня "старался что-то сделать для страны и людей".
Дерябин сообщил, что информации по месту похорон пока нет.
 
РоссияСталинградМосковская область (Подмосковье)
 
 
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