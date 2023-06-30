https://ria.ru/20230630/utkin-1881586648.html

Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году - РИА Новости, 30.06.2023

Умер генерал-полковник Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

Генерал-полковник Борис Уткин, участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади, скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:54

2023-06-30T23:54

2023-06-30T23:54

россия

сталинград

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881586241_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_28d45302a8a1c24ed5decf9839d850aa.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генерал-полковник Борис Уткин, участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади, скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. "Не стало Бориса Павловича сегодня, во второй половине дня, к сожалению. Он был в госпитале, он периодически ложился... 9 мая на Парад уже не ходил", - сказал Дерябин. Он отметил, что Уткин - пример для подражания всем офицерам. "Как стал курсантом училища в 1941-м в Подмосковье, в октября уже сразу на фронт, участник Парада 41-го, с парада снова сразу на фронт... под Сталинградом артиллеристом, закончил войну уже командиром дивизиона гвардейских "Катюш". Потом первый начальник Свердловского военно-политического училища танко-артиллерийского, он его и собирал фактически", - рассказал Дерябин. По его словам, Уткин не пропускал ни одной конференции в Клубе военачальников, выступал перед мобилизованными, напутствовал их перед их отправкой в зону спецоперации, вручал стипендии суворовцам, проводил для них уроки мужества, до последнего дня "старался что-то сделать для страны и людей". Дерябин сообщил, что информации по месту похорон пока нет.

россия

сталинград

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сталинград, московская область (подмосковье)