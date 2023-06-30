https://ria.ru/20230630/ukraina-1881563602.html
СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение
СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение
Требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ кассетные боеприпасы поставило главу Белого дома Джо Байдена в критическое положение, пишет... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T20:36
2023-06-30T20:36
2023-06-30T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
украина
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нато
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ кассетные боеприпасы поставило главу Белого дома Джо Байдена в критическое положение, пишет Алисса Блейкмор в статье для издания Responsible Statecraft. "Байден должен сопротивляться давлению как со стороны Украины, так и американских законодателей и не отправлять кассетные боеприпасы. Репутационный риск, связанный с предоставлением такого спорного вооружения, просто не стоит того", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, такое решение может оттолкнуть от США трансатлантических партнеров и расколоть Североатлантический альянс."Двадцати трем членам НАТО, подписавшим Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещено передавать эти бомбы прямо или косвенно. Это означает, что Соединенные Штаты не смогут рассчитывать на поддержку союзников в транспортировке этого оружия", — отметила Блейкмор. Так, в феврале Германия уже высказывала недовольство после требования Украины поставить кассетные боеприпасы и призывала союзников подвести черту под выполнением необоснованных запросов киевских властей, напомнила журналист.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вашингтон (штат), НАТО, Вооруженные силы Украины, Германия
СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение
RS: передача Украине кассетных боеприпасов оттолкнет от США союзников и расколет НАТО