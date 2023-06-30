https://ria.ru/20230630/ukraina-1881563602.html

СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение

СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: Зеленский одной фразой поставил Байдена в неловкое положение

Требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ кассетные боеприпасы поставило главу Белого дома Джо Байдена в критическое положение, пишет... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:36

2023-06-30T20:36

2023-06-30T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

украина

киев

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ кассетные боеприпасы поставило главу Белого дома Джо Байдена в критическое положение, пишет Алисса Блейкмор в статье для издания Responsible Statecraft. "Байден должен сопротивляться давлению как со стороны Украины, так и американских законодателей и не отправлять кассетные боеприпасы. Репутационный риск, связанный с предоставлением такого спорного вооружения, просто не стоит того", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, такое решение может оттолкнуть от США трансатлантических партнеров и расколоть Североатлантический альянс."Двадцати трем членам НАТО, подписавшим Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещено передавать эти бомбы прямо или косвенно. Это означает, что Соединенные Штаты не смогут рассчитывать на поддержку союзников в транспортировке этого оружия", — отметила Блейкмор. Так, в феврале Германия уже высказывала недовольство после требования Украины поставить кассетные боеприпасы и призывала союзников подвести черту под выполнением необоснованных запросов киевских властей, напомнила журналист.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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