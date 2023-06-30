https://ria.ru/20230630/ukraina-1881505792.html
Больше так не можем. В Британии неожиданно высказались о границах Украины
Больше так не можем. В Британии неожиданно высказались о границах Украины - РИА Новости, 30.06.2023
Больше так не можем. В Британии неожиданно высказались о границах Украины
Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс ни военным, ни дипломатическим путем, заявил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл в эфире Times Radio. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:52
2023-06-30T16:52
2023-06-30T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
лондон
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс ни военным, ни дипломатическим путем, заявил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл в эфире Times Radio. "Для Киева этот конфликт потенциально невыигрышный. <…> Ей никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс. Так что вопрос скорее в том, где после окончания боевых действий пройдет граница на карте", — пояснил он.Кроме того, Белл обратил внимание, что у западных стран, помимо Украины, есть свои внутренние приоритеты."Здесь, в Лондоне, мы наблюдаем кризис стоимости жизни, инфляцию и нехватку оружия в арсеналах. Мы делаем все возможное для поддержки ВСУ, но продолжать в том же духе больше не можем", — подчеркнул военный.Контрнаступление, о котором долгое время говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери — уничтожены сотни единиц техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Больше так не можем. В Британии неожиданно высказались о границах Украины
Вице-маршал ВВС Британии Белл: Украина никогда не сможет вернуть Крым и Донбасс