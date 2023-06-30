Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление
Зеленский поручил Залужному усилить группировку войск "Север" на Белорусском направлении
Строительство рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии
Строительство рва в Ровенской области на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
"Ставка (главнокомандующего ВСУ)... Отдельный доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы Украины по ситуации в Белоруссии... Решением ставки – главкому Залужному и командующему "Севера" (оперативно-тактической группой войск) Наеву - выполнить комплекс мер по усилению этого направления", - написал Зеленский. Он отметил, что заслушал доклады главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского, а также командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.