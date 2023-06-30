https://ria.ru/20230630/ukraina-1881496156.html

Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление

Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление - РИА Новости, 30.06.2023

Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление

Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:20

2023-06-30T16:20

2023-06-30T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. "Ставка (главнокомандующего ВСУ)... Отдельный доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы Украины по ситуации в Белоруссии... Решением ставки – главкому Залужному и командующему "Севера" (оперативно-тактической группой войск) Наеву - выполнить комплекс мер по усилению этого направления", - написал Зеленский. Он отметил, что заслушал доклады главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского, а также командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230628/granitsa-1880981862.html

https://ria.ru/20230614/predlozhenie-1878008523.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр