https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html

Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине

Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023

Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине

Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:12

2023-06-30T15:12

2023-06-30T15:33

специальная военная операция на украине

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для издания Asia Times."Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими , по крайней мере на данный момент", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для контрнаступления Украина собрала значительное количество западной техники и большое количество войск, но большая часть из них, безусловно, уже задействована, а потери были значительными. "После нескольких недель боев становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — пишет Хилл.По мнению профессора, ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику Запад ни предоставил, а дополнительные ресурсы, направляемые Киеву, могут усилить его позиции, но вряд ли окажутся решающими.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины