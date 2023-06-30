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Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 30.06.2023 (обновлено: 15:33 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html
Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине
Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине
Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:12
2023-06-30T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для издания Asia Times."Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими , по крайней мере на данный момент", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для контрнаступления Украина собрала значительное количество западной техники и большое количество войск, но большая часть из них, безусловно, уже задействована, а потери были значительными. "После нескольких недель боев становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — пишет Хилл.По мнению профессора, ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику Запад ни предоставил, а дополнительные ресурсы, направляемые Киеву, могут усилить его позиции, но вряд ли окажутся решающими.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине

Профессор университета Калгари Хилл заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для издания Asia Times.

"Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими , по крайней мере на данный момент", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что для контрнаступления Украина собрала значительное количество западной техники и большое количество войск, но большая часть из них, безусловно, уже задействована, а потери были значительными.

"После нескольких недель боев становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — пишет Хилл.

По мнению профессора, ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику Запад ни предоставил, а дополнительные ресурсы, направляемые Киеву, могут усилить его позиции, но вряд ли окажутся решающими.
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