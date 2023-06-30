Они готовы. СМИ пришли в ужас от грядущей концовки конфликта на Украине
Профессор университета Калгари Хилл заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямое участие войск НАТО в конфликте на Украине может привести к риску применения ядерного оружия, пишет профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для издания Asia Times.
"Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими , по крайней мере на данный момент", — говорится в публикации.
"Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия. К счастью, дебаты в российских политических кругах о возможности и готовности применения ядерного оружия остаются очень гипотетическими , по крайней мере на данный момент", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для контрнаступления Украина собрала значительное количество западной техники и большое количество войск, но большая часть из них, безусловно, уже задействована, а потери были значительными.
"После нескольких недель боев становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — пишет Хилл.
По мнению профессора, ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику Запад ни предоставил, а дополнительные ресурсы, направляемые Киеву, могут усилить его позиции, но вряд ли окажутся решающими.
"После нескольких недель боев становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — пишет Хилл.
По мнению профессора, ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику Запад ни предоставил, а дополнительные ресурсы, направляемые Киеву, могут усилить его позиции, но вряд ли окажутся решающими.