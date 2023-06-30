https://ria.ru/20230630/ukraina-1881456121.html
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир - РИА Новости, 30.06.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:30
2023-06-30T14:30
2023-06-30T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e53c7c916cbc9a1137ea06579ac60200.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сдаче части территорий страны в пользу России. "Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны", - написал Подоляк на своей странице.Ранее Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bda5416dc0b8ac5f6ae2b5a657ac737.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир