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В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881456121.html
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир - РИА Новости, 30.06.2023
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир
Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:30
2023-06-30T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сдаче части территорий страны в пользу России. "Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны", - написал Подоляк на своей странице.Ранее Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html
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в мире, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир

Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сдаче части территорий страны в пользу России.
"Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны", - написал Подоляк на своей странице.
Ранее Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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