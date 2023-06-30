https://ria.ru/20230630/ukraina-1881456121.html

В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир

В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир - РИА Новости, 30.06.2023

В офисе Зеленского заявили, что Украина не отдаст территории в обмен на мир

Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:30

2023-06-30T14:30

2023-06-30T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878320842_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_e53c7c916cbc9a1137ea06579ac60200.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку такие соглашения приводят только к эскалации конфликта, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сдаче части территорий страны в пользу России. "Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны", - написал Подоляк на своей странице.Ранее Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.

https://ria.ru/20230620/osvobozhdenie-1879286628.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр, россия