https://ria.ru/20230630/ukraina-1881423192.html

На Украине заявили о снижении объема доступных мощностей в энергосистеме

На Украине заявили о снижении объема доступных мощностей в энергосистеме - РИА Новости, 30.06.2023

На Украине заявили о снижении объема доступных мощностей в энергосистеме

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу в Telegram-канале о снижении объема доступных мощностей в энергосистеме Украины из-за... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:38

2023-06-30T12:38

2023-06-30T12:38

экономика

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу в Telegram-канале о снижении объема доступных мощностей в энергосистеме Украины из-за проведения ремонтной кампании. "Продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках. Это уменьшает объем доступных мощностей в энергосистеме, необходимых для стабильного обеспечения потребностей потребителей, особенно в вечерние часы максимального потребления", - говорится в сообщении компании.В компании также сообщили о проведении плановых работ на оборудованиях энергетических объектов. Некоторые из них требуют дополнительного времени для восстановления. "Поэтому существует риск временных отказов в работе оборудования", - подчеркнули в "Укрэнерго". В министерстве энергетики Украины в свою очередь сообщили о выводе из планового ремонта гидроагрегата одной из гидроэлектростанций мощностью более 300 МВт. О какой именно ГЭС идет речь, не уточняется.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, укрэнерго