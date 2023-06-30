https://ria.ru/20230630/ukraina-1881404331.html

Запад пытается выиграть время для накачки Украины оружием, заявил Лавров

Запад пытается выиграть время для накачки Украины оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023

Запад пытается выиграть время для накачки Украины оружием, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются затянуть украинский конфликт, заявляя о необходимости завершить украинский... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:52

2023-06-30T11:52

2023-06-30T18:30

специальная военная операция на украине

украина

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

сергей лавров

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются затянуть украинский конфликт, заявляя о необходимости завершить украинский конфликт переговорами и при этом подчеркивая, что перед этим Украина должна победить.Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. Ранее вместе с другими политическими деятелями стран Запада и НАТО он говорил, что Россию cперва нужно победить на поле боя и отодвинуть к границам 1991 года."Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что всё должно быть завершено переговорами, но сначала надо Россию победить. <…> Такое раздвоение личности не помогает правильно ориентироваться в ситуации. Моя оценка заключается в том, что они пытаются временно заморозить этот конфликт. Добиться какого-то прекращения огня и выгадать время чтобы вновь накачать Украину военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения", - сказал Лавров на брифинге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)