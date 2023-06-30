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Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ - РИА Новости, 30.06.2023
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ
Депутаты горсовета Белой Церкви в Киевской области проголосовали за передачу Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма канонической... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:45
2023-06-30T11:45
2023-06-30T11:45
религия
украина
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутаты горсовета Белой Церкви в Киевской области проголосовали за передачу Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов на сайте. "На сессии Белоцерковского городского совета 29 июня 2023 года депутаты проголосовали за передачу в бесплатное пользование местной "епархии" ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма Украинской православной церкви", - говорится в сообщении союза журналистов.За решение о передаче храмов в ПЦУ проголосовали 27 из присутствующих 28 депутатов и мэр города Геннадий Дикий. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ
Горсовет Белой Церкви поддержал передачу ПЦУ кафедрального собора и Никольского храма УПЦ