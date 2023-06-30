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Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ - РИА Новости, 30.06.2023
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Религия
 
11:45 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881402142.html
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ - РИА Новости, 30.06.2023
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ
Депутаты горсовета Белой Церкви в Киевской области проголосовали за передачу Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма канонической... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:45
2023-06-30T11:45
религия
украина
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутаты горсовета Белой Церкви в Киевской области проголосовали за передачу Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов на сайте. &quot;На сессии Белоцерковского городского совета 29 июня 2023 года депутаты проголосовали за передачу в бесплатное пользование местной &quot;епархии&quot; ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма Украинской православной церкви&quot;, - говорится в сообщении союза журналистов.За решение о передаче храмов в ПЦУ проголосовали 27 из присутствующих 28 депутатов и мэр города Геннадий Дикий. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Украина, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Кафедральный собор и Никольский храм УПЦ в Киевской области передали ПЦУ

Горсовет Белой Церкви поддержал передачу ПЦУ кафедрального собора и Никольского храма УПЦ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутаты горсовета Белой Церкви в Киевской области проголосовали за передачу Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов на сайте.
«

"На сессии Белоцерковского городского совета 29 июня 2023 года депутаты проголосовали за передачу в бесплатное пользование местной "епархии" ПЦУ Спасо-Преображенского кафедрального собора и Никольского храма Украинской православной церкви", - говорится в сообщении союза журналистов.

За решение о передаче храмов в ПЦУ проголосовали 27 из присутствующих 28 депутатов и мэр города Геннадий Дикий.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКиевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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