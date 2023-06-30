https://ria.ru/20230630/ukraina-1881401333.html
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО
Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает, украинские власти уже "поднадоели" НАТО, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:43
2023-06-30T11:43
2023-06-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
совет федерации рф
россия
григорий карасин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает, украинские власти уже "поднадоели" НАТО, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. "Крикливая группа псевдостратегов и просителей подаяний из Киева, конечно, стремится повысить температуру, угрожая всеобщей катастрофой, но они, похоже, поднадоели и заставляют натовцев сбавить обороты. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает. В Киеве это не хотят понимать, да и не примут", - написал сенатор. Он отметил, что любая альтернатива для Киева - это "конец правления мазепинско-бандеровского режима, который, похоже, пытается сделать украинский язык вторым после английского". Карасин подчеркнул, что ситуация уже "дошла до абсурда". "Тональность информвбросов пока остаётся прежней, но в глазах (генсека НАТО Йенса) Столтенберга и (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля появилась грусть", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО
Сенатор Карасин заявил, что утомление ситуацией вокруг Украины на Западе только нарастает