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Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881401333.html
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО - РИА Новости, 30.06.2023
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО
Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает, украинские власти уже "поднадоели" НАТО, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:43
2023-06-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
совет федерации рф
россия
григорий карасин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает, украинские власти уже "поднадоели" НАТО, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. "Крикливая группа псевдостратегов и просителей подаяний из Киева, конечно, стремится повысить температуру, угрожая всеобщей катастрофой, но они, похоже, поднадоели и заставляют натовцев сбавить обороты. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает. В Киеве это не хотят понимать, да и не примут", - написал сенатор. Он отметил, что любая альтернатива для Киева - это "конец правления мазепинско-бандеровского режима, который, похоже, пытается сделать украинский язык вторым после английского". Карасин подчеркнул, что ситуация уже "дошла до абсурда". "Тональность информвбросов пока остаётся прежней, но в глазах (генсека НАТО Йенса) Столтенберга и (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля появилась грусть", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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в мире, украина, нато, совет федерации рф, россия, григорий карасин, ситуация в днр и лнр, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Совет Федерации РФ, Россия, Григорий Карасин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Евросоюз
Сенатор заявил, что украинские власти уже поднадоели НАТО

Сенатор Карасин заявил, что утомление ситуацией вокруг Украины на Западе только нарастает

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСенатор Григорий Карасин
Сенатор Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает, украинские власти уже "поднадоели" НАТО, заявил в своем телеграм-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Крикливая группа псевдостратегов и просителей подаяний из Киева, конечно, стремится повысить температуру, угрожая всеобщей катастрофой, но они, похоже, поднадоели и заставляют натовцев сбавить обороты. Утомление развитием ситуации вокруг Украины нарастает. В Киеве это не хотят понимать, да и не примут", - написал сенатор. Он отметил, что любая альтернатива для Киева - это "конец правления мазепинско-бандеровского режима, который, похоже, пытается сделать украинский язык вторым после английского". Карасин подчеркнул, что ситуация уже "дошла до абсурда".
"Тональность информвбросов пока остаётся прежней, но в глазах (генсека НАТО Йенса) Столтенберга и (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля появилась грусть", - заключил сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСовет Федерации РФРоссияГригорий КарасинСитуация в ДНР и ЛНРЕвросоюз
 
 
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