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ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой - РИА Новости, 30.06.2023
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03:39 30.06.2023 (обновлено: 10:37 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881342349.html
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой - РИА Новости, 30.06.2023
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз с оговоркой, следует из заявления по итогам первого... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:39
2023-06-30T10:37
украина
киев
брюссель
евросоюз
евросовет
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз с оговоркой, следует из заявления по итогам первого дня мероприятия."Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — говорится в документе.По информации СМИ, некоторые страны, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, отказались брать на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов она предложила зарезервировать для финансовой помощи Киеву в виде грантов и кредитов. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
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украина, киев, брюссель, евросоюз, евросовет, в мире
Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз, Евросовет, В мире
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой

Лидеры ЕС пообещали оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз с оговоркой, следует из заявления по итогам первого дня мероприятия.
«
"Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — говорится в документе.
По информации СМИ, некоторые страны, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, отказались брать на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов она предложила зарезервировать для финансовой помощи Киеву в виде грантов и кредитов. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Вчера, 03:19
 
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