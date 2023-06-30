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ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой - РИА Новости, 30.06.2023
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз с оговоркой, следует из заявления по итогам первого... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T03:39
2023-06-30T03:39
2023-06-30T10:37
украина
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евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз с оговоркой, следует из заявления по итогам первого дня мероприятия."Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", — говорится в документе.По информации СМИ, некоторые страны, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, отказались брать на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о пересмотре бюджета ЕС на 2024-2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро. Из этой суммы 50 миллиардов она предложила зарезервировать для финансовой помощи Киеву в виде грантов и кредитов. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Украине ранее.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
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украина, киев, брюссель, евросоюз, евросовет, в мире
Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз, Евросовет, В мире
ЕС пообещал военную помощь Киеву с одной оговоркой
Лидеры ЕС пообещали оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран