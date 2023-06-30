https://ria.ru/20230630/ukraina-1881341327.html

ЕС выразил готовность "внести вклад" в обеспечение безопасности Украины

ЕС выразил готовность "внести вклад" в обеспечение безопасности Украины - РИА Новости, 30.06.2023

ЕС выразил готовность "внести вклад" в обеспечение безопасности Украины

Лидеры ЕС готовы совместно с международными партнерами внести вклад в выработку обязательств по обеспечению безопасности Украины, говорится в документе по... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T03:08

2023-06-30T03:08

2023-06-30T03:08

украина

брюссель

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС готовы совместно с международными партнерами внести вклад в выработку обязательств по обеспечению безопасности Украины, говорится в документе по итогам обсуждения украинского конфликта на саммите Евросоюза в Брюсселе. "Европейский союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защищать себя в долгосрочной перспективе", - говорится в документе. Сообщается, что в ЕС готовы "быстро рассмотреть формы такого вклада".

https://ria.ru/20230630/sammit-1881340892.html

украина

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украина, брюссель, в мире, евросоюз