Надежд не осталось. К чему привело контрнаступление Украины
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Запад крайне недоволен провалом июньской операции киевского режима. Союзники Украины не могут понять, почему модернизация ВСУ не изменила ситуацию на фронте. На этом фоне СМИ рассуждают о перспективах заморозки конфликта. В Киеве же боятся лишиться финансирования. Чем могут завершиться боевые действия — в материале РИА Новости.
Ошеломляющее разочарование
В Вашингтоне признали: решающего успеха нет. Россия хорошо подготовилась, создав линии обороны на глубину в десятки километров, отметил спикер Совбеза Джон Кирби.
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
В газете The New York Times указали, что наибольшего прогресса ВСУ достигли там, где не было "Леопардов" и "Брэдли". Из этого вывод: западная военная техника не создает решающих преимуществ. Более того, некоторые успехи Киева объясняются случайностью и удачей. А вот в районе Орехова, на одном из направлений главного удара, — ничего. Как сообщили изданию в администрации Джо Байдена, там считают нынешние результаты боевых действий "отрезвляющими". И наступающие части явно "выбились из графика".
Министр обороны США Ллойд Остин разочарован: нет "ошеломляющего эффекта". Значит, обучение и вооружение украинцев было напрасным. В Вашингтоне не понимают, почему так получилось и зачем Киев полгода тянул с началом операции, пишет The Washington Post. Если контрнаступление продолжится с той же скоростью, территориальную целостность Украина восстановит лишь через 16 лет, подсчитали журналисты.
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
В The Washington Post не исключают, что в результате летних боев российско-украинский конфликт заморозят, как с 2016-го по 2022-й. Тогда в Донбассе в неделю погибших было меньше, чем в Чикаго, уверяют газетчики. Впрочем, в случае заморозки конфликт рано или поздно возобновится с новой силой, заключают они.
Понять и простить
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News сказал, что не следовало ждать от контрнаступления слишком многого. ВСУ очень мешают минные поля. Но главное еще впереди. Это только "подготовительная операция" и 2023-й в любом случае станет "переломным", подчеркнул он.
Зеленский в интервью Би-би-си тоже объяснил партнерам, что война — это не голливудский фильм. Быстро серьезных результатов не добиться. ВСУ станут действовать так, как сочтут нужным, — кто бы что ни говорил. И еще раз напомнил: Украине нужны не просто гарантии безопасности со стороны НАТО, а полноправное членство в военном блоке.
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский
В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба в беседе с CNN пожаловался, что представителей Киева не позвали на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе, где ожидаются важные решения. Приглашение поступило только на Совет НАТО — Украина. Министр возложил ответственность за это на тех западных политиков, которые слишком боятся прямого столкновения с Россией.
До конца лета Украине не стоит ждать дополнительной военной помощи из США, пишет издание Politico. Формально — потому что конгресс уходит на каникулы. Но лоббисты Киева в американском парламенте переживают, что из-за этого контрнаступление окончательно захлебнется.
Сухой паек
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что Запад изначально не давал Киеву всего, что требуется. В частности, танков и ракет явно не хватает для полноценного контрудара.
"С тем, что есть, возможны лишь локальные операции. То есть помощи ровно столько, чтобы Украина не проиграла — но и не выиграла. На многих направлениях атакует пехота, потому что танков нет. Однажды человеческий ресурс закончится, и Запад скажет, что мы не сумели правильно распорядиться тем, что получили", — объяснил Бортник в интервью украинским медиа.
© UEFA пресс-служба офиса президента УкраиныЗаседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
© UEFA пресс-служба офиса президента Украины
Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины
Если до середины лета Киев каким-то образом переломит ситуацию на поле боя в свою пользу, то СВО завершится в 2023-м, но это скорее фантастический вариант, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Он не исключает заморозки конфликта — и тогда различные политические силы тут же примутся "есть" друг друга. "Команда Зеленского будет критиковать Порошенко за Минские соглашения, команда Порошенко обрушится на Зеленского за Стамбульский договор", — уточняет он.
Настоящий мир должен опираться на военную силу, но пока Запад не дает нужное количество вооружений и не закрывает небо. Если в НАТО уже сделали для безопасности Киева все возможное, то со временем положение только ухудшится, отмечает эксперт.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
"Больше полугода Запад вкладывал колоссальные финансовые ресурсы в Украину. Теперь инвесторы хотят видеть результат, а не то, что мы наблюдаем в данный момент. Если не произойдет чуда, к концу лета поддержка Киева ослабеет, так как шансов на победу не останется", — сказал в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
По его словам, украинские власти могли бы начать контрнаступление еще зимой, но тогда они думали, что Запад готов до бесконечности накачивать их оружием и деньгами. Этого не случилось. И нынешние оправдания Киева уже никого не переубедят. Поэтому возобновление переговоров с Россией все реальнее.