https://ria.ru/20230630/turoperatory-1881515822.html
Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля
Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля - РИА Новости, 30.06.2023
Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля
Многие туроператоры на фоне наблюдающегося падения курса рубля пересмотрят свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:41
2023-06-30T17:41
2023-06-30T17:41
туризм
туризм
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туристы
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Многие туроператоры на фоне наблюдающегося падения курса рубля пересмотрят свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В пятницу рубль обновил более чем годовые минимумы против основных торгующихся на Московской бирже валют. Так, доллар торговался максимально по 89,58 рубля, юань — по 12,31 рубля, евро — по 97,61 рубля. "Вся эта ситуация не будет нести для нас риск полной блокировки поездок за рубеж, но, к великому сожалению, заметно пошатнет возможности для отдыха за границей массового сегмента, — сказал Мурадян. — Сейчас многие туроператоры будут переосмысливать свои зимние программы, особенно, связанные с авиаперевозкой – цена на которую формируется в иностранной валюте. Снизят ли они объемы или будут добиваться пересмотра цен, которые были бы привязаны к некоему рублевому эквиваленту – покажет время". Он пояснил, что ослабление рубля по отношению к мировым валютам негативно отразится на стоимости всех туров. "И даже в те страны, с которыми у РФ есть прямые банковские отношения. Потому что даже мировые валюты, такие как юань, например, все равно конвертируются в рамках колебания курса доллара и евро", — указал он.
https://ria.ru/20230630/reysy-1881496321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля
Эксперт: многие туроператоры России на фоне ослабления рубля пересмотрят зимние программы
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Многие туроператоры на фоне наблюдающегося падения курса рубля пересмотрят свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
В пятницу рубль обновил более чем годовые минимумы против основных торгующихся на Московской бирже валют. Так, доллар торговался максимально по 89,58 рубля, юань — по 12,31 рубля, евро — по 97,61 рубля.
"Вся эта ситуация не будет нести для нас риск полной блокировки поездок за рубеж, но, к великому сожалению, заметно пошатнет возможности для отдыха за границей массового сегмента, — сказал Мурадян. — Сейчас многие туроператоры будут переосмысливать свои зимние программы, особенно, связанные с авиаперевозкой – цена на которую формируется в иностранной валюте. Снизят ли они объемы или будут добиваться пересмотра цен, которые были бы привязаны к некоему рублевому эквиваленту – покажет время".
Он пояснил, что ослабление рубля по отношению к мировым валютам негативно отразится на стоимости всех туров. "И даже в те страны, с которыми у РФ есть прямые банковские отношения. Потому что даже мировые валюты, такие как юань, например, все равно конвертируются в рамках колебания курса доллара и евро", — указал он.
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