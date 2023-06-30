https://ria.ru/20230630/turoperatory-1881515822.html

Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля

Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля - РИА Новости, 30.06.2023

Эксперт рассказал, как туррынок отреагирует на падение курса рубля

Многие туроператоры на фоне наблюдающегося падения курса рубля пересмотрят свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

2023-06-30T17:41

туризм

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Многие туроператоры на фоне наблюдающегося падения курса рубля пересмотрят свои зимние программы, особенно связанные с авиаперевозкой, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В пятницу рубль обновил более чем годовые минимумы против основных торгующихся на Московской бирже валют. Так, доллар торговался максимально по 89,58 рубля, юань — по 12,31 рубля, евро — по 97,61 рубля. "Вся эта ситуация не будет нести для нас риск полной блокировки поездок за рубеж, но, к великому сожалению, заметно пошатнет возможности для отдыха за границей массового сегмента, — сказал Мурадян. — Сейчас многие туроператоры будут переосмысливать свои зимние программы, особенно, связанные с авиаперевозкой – цена на которую формируется в иностранной валюте. Снизят ли они объемы или будут добиваться пересмотра цен, которые были бы привязаны к некоему рублевому эквиваленту – покажет время". Он пояснил, что ослабление рубля по отношению к мировым валютам негативно отразится на стоимости всех туров. "И даже в те страны, с которыми у РФ есть прямые банковские отношения. Потому что даже мировые валюты, такие как юань, например, все равно конвертируются в рамках колебания курса доллара и евро", — указал он.

https://ria.ru/20230630/reysy-1881496321.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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