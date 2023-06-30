https://ria.ru/20230630/tramp-1881369649.html
Трамп не исключил необходимости территориальных уступок Украины России
Трамп не исключил необходимости территориальных уступок Украины России - РИА Новости, 30.06.2023
Трамп не исключил необходимости территориальных уступок Украины России
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:09
2023-06-30T10:09
2023-06-30T10:09
в мире
сша
россия
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой. Трамп, который сам обещает остановить конфликт за 24 часа в случае победы на президентских выборах 2024 года, предложил включить в повестку потенциальных мирных переговоров любые спорные вопросы. "Я думаю, что самое главное, чем США следовало бы прямо сейчас заняться, - это добиться мира, свести Россию и Украину и добиться мира. Настало время это сделать - свести обе стороны вместе, чтобы принудить к миру", - цитирует Трампа агентство. "Я хочу, чтобы люди перестали погибать на этой несуразной войне", - добавил он. Рейтер пишет, что Трамп в ходе телефонного интервью не исключил, что правительству в Киеве придется уступить некоторые территории России ради прекращения боевых действий. Сейчас США выступают за вывод российских войск со всех занятых территорий и возражают против инициатив прекращения огня.
https://ria.ru/20230630/tramp-1881347949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп не исключил необходимости территориальных уступок Украины России
Трамп заявил, что для США настало время привести Россию и Украину к миру
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости.
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью
агентству Рейтер, что США пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив территориальных уступок в пользу первой.
Трамп, который сам обещает остановить конфликт за 24 часа в случае победы на президентских выборах 2024 года, предложил включить в повестку потенциальных мирных переговоров любые спорные вопросы.
"Я думаю, что самое главное, чем США следовало бы прямо сейчас заняться, - это добиться мира, свести Россию и Украину и добиться мира. Настало время это сделать - свести обе стороны вместе, чтобы принудить к миру", - цитирует Трампа агентство.
"Я хочу, чтобы люди перестали погибать на этой несуразной войне", - добавил он.
Рейтер пишет, что Трамп в ходе телефонного интервью не исключил, что правительству в Киеве
придется уступить некоторые территории России ради прекращения боевых действий.
Сейчас США выступают за вывод российских войск со всех занятых территорий и возражают против инициатив прекращения огня.
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