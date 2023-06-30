https://ria.ru/20230630/tramp-1881347949.html
Трамп раскрыл свою цель на Украине
Трамп раскрыл свою цель на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Трамп раскрыл свою цель на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:24
2023-06-30T06:24
2023-06-30T11:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине. "Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны", — сказал он.Главной помехой на этом пути Трамп считает отсутствие грамотного посредника и переговорщика, который помог бы заключению мира. Политик отметил, что если бы он был президентом США, то "все стало бы предметом переговоров".Бывший глава Белого дома не исключил, что Украине придется пойти на уступки и отказаться от некоторых территорий. Но главная цель, по его словам, — прекращение боевых действий."Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир — свести Россию и Украину и заключить мир", — заключил Трамп.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230628/tramp-1881001319.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп раскрыл свою цель на Украине
Экс-президент США Трамп назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters
назвал своей целью прекращение гибели людей на Украине.
"Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны", — сказал он.
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Главной помехой на этом пути Трамп считает отсутствие грамотного посредника и переговорщика, который помог бы заключению мира. Политик отметил, что если бы он был президентом США, то "все стало бы предметом переговоров".
Бывший глава Белого дома не исключил, что Украине придется пойти на уступки и отказаться от некоторых территорий. Но главная цель, по его словам, — прекращение боевых действий.
«
"Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир — свести Россию и Украину и заключить мир", — заключил Трамп.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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