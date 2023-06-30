https://ria.ru/20230630/tomenko-1881350005.html

Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа

Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа - РИА Новости, 30.06.2023

Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа

Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в телеграм-канале о посещении компании "Свит", придумавшую замену сырья из-за рубежа, его будут производить из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:18

2023-06-30T07:18

2023-06-30T10:44

алтайский край

новоалтайск

виктор томенко

алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в телеграм-канале о посещении компании "Свит", придумавшую замену сырья из-за рубежа, его будут производить из переработанных пластиковых бутылок. "Съездил на предприятие "Свит" в Новоалтайске, где производят одеяла, подушки и постельное белье - больше 3 миллионов единиц товара ежегодно. Сейчас там строят новый цех по производству наполнителя для одеял из переработанных пластиковых бутылок… Благодаря этому предприятие сможет заменить сырье из зарубежных стран, а значит, и цены на продукцию снизятся", - написал губернатор. Глава региона отметил, что бутылки собирают в контейнеры в разных городах края. "Для нашего края это не только вопрос создания инновационного производства. Важный аспект - забота об экологии. Кроме того, появляется и дополнительная возможность учить молодежь сортировке мусора", - отметил Томенко. Глава края заявил, что в регионе создаются условия, чтобы предпринимателям было выгодно запускать и развивать предприятия в крае. "Свит" работает на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития - ред.), поэтому получает льготы по налогам. Кроме того, завод получил прямую поддержку из бюджета края - субсидии на компенсацию ставок по кредитам. А в следующем году "Свит" сможет претендовать и на другой инструмент поддержки - возмещение затрат в рамках своего инвестпроекта по организации новой линии. По предварительным расчетам - до 20 миллионов рублей", - написал губернатор.

https://ria.ru/20230628/uspekhi-1880942221.html

алтайский край

новоалтайск

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алтайский край, новоалтайск, виктор томенко