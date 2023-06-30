https://ria.ru/20230630/tomenko-1881350005.html
Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа
Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа - РИА Новости, 30.06.2023
Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в телеграм-канале о посещении компании "Свит", придумавшую замену сырья из-за рубежа, его будут производить из... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:18
2023-06-30T07:18
2023-06-30T10:44
алтайский край
новоалтайск
виктор томенко
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881377654_0:11:757:436_1920x0_80_0_0_32fea9c154a2d6ec5026d47bda9f75ad.jpg
БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в телеграм-канале о посещении компании "Свит", придумавшую замену сырья из-за рубежа, его будут производить из переработанных пластиковых бутылок. "Съездил на предприятие "Свит" в Новоалтайске, где производят одеяла, подушки и постельное белье - больше 3 миллионов единиц товара ежегодно. Сейчас там строят новый цех по производству наполнителя для одеял из переработанных пластиковых бутылок… Благодаря этому предприятие сможет заменить сырье из зарубежных стран, а значит, и цены на продукцию снизятся", - написал губернатор. Глава региона отметил, что бутылки собирают в контейнеры в разных городах края. "Для нашего края это не только вопрос создания инновационного производства. Важный аспект - забота об экологии. Кроме того, появляется и дополнительная возможность учить молодежь сортировке мусора", - отметил Томенко. Глава края заявил, что в регионе создаются условия, чтобы предпринимателям было выгодно запускать и развивать предприятия в крае. "Свит" работает на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития - ред.), поэтому получает льготы по налогам. Кроме того, завод получил прямую поддержку из бюджета края - субсидии на компенсацию ставок по кредитам. А в следующем году "Свит" сможет претендовать и на другой инструмент поддержки - возмещение затрат в рамках своего инвестпроекта по организации новой линии. По предварительным расчетам - до 20 миллионов рублей", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230628/uspekhi-1880942221.html
алтайский край
новоалтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881377654_0:0:757:567_1920x0_80_0_0_a362baf5b959b172aa921e5cbd7c3a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, новоалтайск, виктор томенко
Алтайский край, Новоалтайск, Виктор Томенко, Алтайский край
Глава Алтая посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа
Глава Алтайского края Томенко посетил компанию, придумавшую замену продукции из-за рубежа
БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости.
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в телеграм-канале
о посещении компании "Свит", придумавшую замену сырья из-за рубежа, его будут производить из переработанных пластиковых бутылок.
«
"Съездил на предприятие "Свит" в Новоалтайске, где производят одеяла, подушки и постельное белье - больше 3 миллионов единиц товара ежегодно. Сейчас там строят новый цех по производству наполнителя для одеял из переработанных пластиковых бутылок… Благодаря этому предприятие сможет заменить сырье из зарубежных стран, а значит, и цены на продукцию снизятся", - написал губернатор.
Глава региона отметил, что бутылки собирают в контейнеры в разных городах края.
"Для нашего края это не только вопрос создания инновационного производства. Важный аспект - забота об экологии. Кроме того, появляется и дополнительная возможность учить молодежь сортировке мусора", - отметил Томенко.
Глава края заявил, что в регионе создаются условия, чтобы предпринимателям было выгодно запускать и развивать предприятия в крае.
"Свит" работает на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития - ред.), поэтому получает льготы по налогам. Кроме того, завод получил прямую поддержку из бюджета края - субсидии на компенсацию ставок по кредитам. А в следующем году "Свит" сможет претендовать и на другой инструмент поддержки - возмещение затрат в рамках своего инвестпроекта по организации новой линии. По предварительным расчетам - до 20 миллионов рублей", - написал губернатор.
Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края