https://ria.ru/20230630/tnt4-1881426919.html
ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023
ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023 - РИА Новости, 30.06.2023
ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023
ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто получил премию Golden Trailer Awards – 2023. Он победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ",... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:04
2023-06-30T19:04
2023-06-30T19:04
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто получил премию Golden Trailer Awards – 2023. Он победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ", сообщает пресс-служба канала. В российском ролике "Кинолето" при помощи неожиданного монтажа были соединены фрагменты кинолент "Омерзительная восьмерка", Иллюзионист", "Облачный атлас" и многих других. Он обошел в номинации Netflix и Paramount. Другими победителями этого года стали Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO.Награда стала не первой для ТНТ4 – канал уже трижды выигрывал номинацию "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ". В 2022 году он получил награду за "Сплошное кино", в 2021 году – за "Правильное кино", а в 2019 году – за "Одинаково мощное кино".Golden Trailer Awards – международная премия, в которой оценивают промо-ролики и трейлеры кино, телевидения и стриминговых сервисов со всего мира. Награду учредили в 1999 году для популяризации данного вида искусства. Церемония награждения ежегодно проходит в Лос-Анджелесе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лос-анджелес, netflix, hbo, тнт (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Технологии, Лос-Анджелес, Netflix, HBO, ТНТ (телеканал), Знаменитости
ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023
ТНТ4 получили премию Golden Trailer Awards – 2023 за лучший иностранный промо-ролик
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто получил премию Golden Trailer Awards – 2023. Он победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ", сообщает пресс-служба канала.
В российском ролике "Кинолето" при помощи неожиданного монтажа были соединены фрагменты кинолент "Омерзительная восьмерка", Иллюзионист", "Облачный атлас" и многих других. Он обошел в номинации Netflix и Paramount.
Другими победителями этого года стали Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO.
Награда стала не первой для ТНТ4 – канал уже трижды выигрывал номинацию "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ". В 2022 году он получил награду за "Сплошное кино", в 2021 году – за "Правильное кино", а в 2019 году – за "Одинаково мощное кино".
Golden Trailer Awards – международная премия, в которой оценивают промо-ролики и трейлеры кино, телевидения и стриминговых сервисов со всего мира. Награду учредили в 1999 году для популяризации данного вида искусства. Церемония награждения ежегодно проходит в Лос-Анджелесе.
Трейлеры российского канала номинировали на престижную американскую премию