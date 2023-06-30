https://ria.ru/20230630/tnt4-1881426919.html

ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023

ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023 - РИА Новости, 30.06.2023

ТНТ4 стал единственным российским лауреатом Golden Trailer Awards–2023

ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто получил премию Golden Trailer Awards – 2023. Он победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ",... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:04

2023-06-30T19:04

2023-06-30T19:04

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ТНТ4 стал первым на российском телевидении, кто получил премию Golden Trailer Awards – 2023. Он победил в номинации "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ", сообщает пресс-служба канала. В российском ролике "Кинолето" при помощи неожиданного монтажа были соединены фрагменты кинолент "Омерзительная восьмерка", Иллюзионист", "Облачный атлас" и многих других. Он обошел в номинации Netflix и Paramount. Другими победителями этого года стали Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO.Награда стала не первой для ТНТ4 – канал уже трижды выигрывал номинацию "Лучший иностранный промо-ролик на ТВ". В 2022 году он получил награду за "Сплошное кино", в 2021 году – за "Правильное кино", а в 2019 году – за "Одинаково мощное кино".Golden Trailer Awards – международная премия, в которой оценивают промо-ролики и трейлеры кино, телевидения и стриминговых сервисов со всего мира. Награду учредили в 1999 году для популяризации данного вида искусства. Церемония награждения ежегодно проходит в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20230606/tnt4-1876464026.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

технологии, лос-анджелес, netflix, hbo, тнт (телеканал), знаменитости