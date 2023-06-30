https://ria.ru/20230630/titov-1881302460.html

Борис Титов: "Новые люди" для Партии Роста — естественный партнер

Борис Титов: "Новые люди" для Партии Роста — естественный партнер - РИА Новости, 30.06.2023

Борис Титов: "Новые люди" для Партии Роста — естественный партнер

Председатель Партии Роста Борис Титов рассказал в интервью РИА Новости, почему партия решила создать политический союз с "Новыми людьми", почему союз представит РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:00

2023-06-30T12:00

2023-06-30T12:30

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Председатель Партии Роста Борис Титов рассказал в интервью РИА Новости, почему партия решила создать политический союз с "Новыми людьми", почему союз представит своего кандидата в президенты только осенью, и как он рассчитывает выступить на выборах текущего года. Беседовала Дарья Щукина– Несколько дней назад было объявлено о создании политического союза Партии Роста и "Новых людей" для усиления позиций на выборах. Все ли в Партии Роста поддержали такое решение о союзе? Были ли те, кто не согласился, решил уйти?– На федеральном политсовете у нас присутствовало больше 30 человек. Два воздержались, один был против. В текущих обсуждениях мы давно уже эту тему поднимали, но как формальное решение федерального политсовета оформили только недавно.Нет, никто не уходит. У нас демократический централизм: сначала демократия, потом централизм. То есть мы высказываем свое мнение, голосуем, но решение большинства обязательно для всех, поэтому все его выполняют.– Почему для создания политического союза вы выбрали именно "Новых людей"? Чем эта партия ближе Партии Роста, чем остальные?– Они нам близки по духу. Есть и различия, конечно. Прежде всего, средний возраст намного ниже у них. Более молодое поколение. Мы, конечно, люди в большинстве своем постарше и все-таки поопытнее, многие уже создали компании: некоторые – крупные, некоторые поменьше. В общем, в жизни уже состоялись. Поэтому есть разница чисто психологически, возрастная. Но по идеям, по нашим взглядам мы очень похожи. Поэтому партия "Новые люди" для нас – естественный партнер. У них еще и предпринимательское сознание, хоть они и моложе. Многие из них сегодня или учатся, хотят стать предпринимателями, или уже молодые предприниматели.– А что еще общего кроме предпринимательского сознания?– Ну предпринимательское сознание – это не только о том, как делать бизнес. Вопрос сохранения рыночной экономики не только бизнеса касается. Кроме этого, мы за открытые границы, свободное перемещение, правовое государство. Бизнес всегда за правовое государство. Это очень важно для всей страны...– Кроме поддержки на выборах будут ли еще какие-то функции у политического союза?– У них ("Новых людей" – ред.) огромная школа для молодежи. Я думаю, что наши члены партии были бы неплохими лекторами в этой школе, потому что опыт большой. Кроме того, у нас есть Институт экономики роста имени П.А. Столыпина, который разрабатывал (экономическую – ред.) стратегию по поручению президента – стратегию для страны. Сейчас для Кубы разрабатываем стратегию рыночную.Будет у нас в пятницу заседание Столыпинского клуба, на котором будем слушать очередной доклад по огосударствлению экономики. И там будут принимать участие уже и руководители, и члены "Новых людей". Так что у нас пересечений очень много, кроме выборов.– Как вы отмечали ранее, политический союз – это неформальное объединение, а допускаете ли вы в будущем объединение двух партий в одну?– Идеологически мы близки, но вот прямо объединиться сразу сложно, поэтому мы присматриваемся.– То есть вообще объединение, слияние двух партий в будущем возможно?– Ну посмотрим, но пока нет. А дальше – как пойдет. Мы приглядимся друг к другу, посмотрим, как они принимают решения, какие у них взгляды, кого они поддерживают, и дальше решим. Я просто хочу сказать, что мотивом к объединению было не только это – близость взглядов и необходимость усиления с точки зрения своей работы, охвата и прочего. Еще и то, что, конечно, "Новые люди" являются сегодня думской партией, парламентской партией. В этом смысле у них есть определенные ресурсы... Поэтому для нас выгодно, с точки зрения нашего участия в выборах. У них меньше кандидатов, но зато есть больше возможностей.– В каких регионах и в выборах какого уровня Партия Роста планирует принять участие?– От муниципальных до губернаторских. Сейчас уже зарегистрирован наш кандидат в Псковской области. Смотрим московские выборы. Там "Новые люди" выдвигали своего кандидата. Мы смотрим заксобрания разные. На первом заседании совместного выборного штаба должны распределить все регионы, определить совместную тактику на выборах.Мы слышали, что "Новые люди" на выборы мэра Москвы выдвигают (Владислава – ред.) Даванкова. Мы поддержим эту кандидатуру.– То есть от Партии Роста не будете выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы?– Мы обсуждаем на штабе. У нас есть кандидаты, но мы должны согласовать единого кандидата.– То есть точно на мэрских выборах в Москве будет единый кандидат от союза?– Да.– Вы говорили, что союз выступает к возвращению за стол переговоров в вопросе СВО. Войдет ли это в предвыборную кампанию?– Вы слышали позицию и от "Новых людей", и позицию нашу, что мы все за то, чтобы процесс переговорный возобновился. Самый главный вопрос на сегодня – это специальная военная операция. Чем раньше она закончится, конечно, на условиях, которые соответствовали бы интересам России, – тем лучше для всех: для нашей страны, для Украины, для всего мира. Я считаю, это часть нашей позиции – на выборах, между выборами, без выборов.– Каков ваш прогноз по результатам этих сентябрьских выборов, какие шансы у партий?– "Новые люди" достаточно уже представлены в различных заксобраниях, парламентах региональных. Мы тоже. У нас меньше, конечно, но у нас тоже есть свои депутаты уровня регионального. Я думаю, что, по крайней мере, в большинстве субъектов, где будут выборы, мы должны провести своих депутатов.Они (кандидаты – ред.) могут идти от имени Партии роста, могут идти от "Новых людей". При этом часть депутатов, которые сегодня в одной партии, могут идти от другой партии, если это выгодно по региону. Мы здесь не делаем разницы, у нас результат общий. Мы рады всем нашим депутатам, независимо от того, от какой из двух партий они идут.– Есть регионы, где партия может взять мандаты или победить на выборах глав регионов?– Крым и Калмыкия.– Вы говорили, что на президентских выборах политический союз поддержит кандидата с предпринимательской повесткой. Есть ли уже какой-то список людей, которые могли вы выступить кандидатами от союза?– Мы пока не называем кандидатов. Мы договорились. Не только из-за того, что у нас, на самом деле, нет решения, потому что мы будем принимать решение демократической процедурой (голосование в обеих партиях будет по выдвижению кандидата в президенты – ред.), но, на самом деле, это и политтехнологически было бы рано. То есть октябрь-ноябрь – только тогда, когда начнется избирательная кампания, тогда мы и скажем своего кандидата.Мы договорились, что это будет один кандидат.

https://ria.ru/20230301/novye_lyudi-1855038057.html

https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html

https://ria.ru/20230602/vybory-1875687186.html

https://ria.ru/20230627/usiliya-1880671763.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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