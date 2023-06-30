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Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder - РИА Новости, 30.06.2023
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12:09 30.06.2023 (обновлено: 12:45 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html
Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder
Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder - РИА Новости, 30.06.2023
Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева считает альтернативой ушедшего из России сайта знакомств Tinder молодежные форумы ведомства - это, по ее мнению,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:09
2023-06-30T12:45
общество
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева считает альтернативой ушедшего из России сайта знакомств Tinder молодежные форумы ведомства - это, по ее мнению, "тиндеры здорового человека".Tinder, как и заявляла компания Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, ранее, перестал работать в России 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии."Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам - по-моему, это Tinder здорового человека", - заявила Разуваева РИА Новости.Она отметила, что форум "Истоки", который пройдет в городе Печоры с 5 июля по 23 августа, начнется со смены "Семейные ценности", которая объединит молодые семьи с детьми со всей страны. Как отметили в пресс-службе Росмолодежи, в рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html
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общество, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder

Глава Росмолодежи Разуваева назвала форумы ведомства тиндерами здорового человека

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева считает альтернативой ушедшего из России сайта знакомств Tinder молодежные форумы ведомства - это, по ее мнению, "тиндеры здорового человека".
Tinder, как и заявляла компания Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, ранее, перестал работать в России 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.
"Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам - по-моему, это Tinder здорового человека", - заявила Разуваева РИА Новости.
Она отметила, что форум "Истоки", который пройдет в городе Печоры с 5 июля по 23 августа, начнется со смены "Семейные ценности", которая объединит молодые семьи с детьми со всей страны. Как отметили в пресс-службе Росмолодежи, в рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.
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ОбществоКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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