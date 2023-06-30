https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html

Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder

Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder - РИА Новости, 30.06.2023

Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева считает альтернативой ушедшего из России сайта знакомств Tinder молодежные форумы ведомства - это, по ее мнению,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:09

2023-06-30T12:09

2023-06-30T12:45

общество

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735790368_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_41cb6e7d216d162231e9860a54fef872.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева считает альтернативой ушедшего из России сайта знакомств Tinder молодежные форумы ведомства - это, по ее мнению, "тиндеры здорового человека".Tinder, как и заявляла компания Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, ранее, перестал работать в России 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии."Что касается альтернатив Tinder, мы точно никаких альтернатив делать не планируем: приглашаем всех на форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи, молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам - по-моему, это Tinder здорового человека", - заявила Разуваева РИА Новости.Она отметила, что форум "Истоки", который пройдет в городе Печоры с 5 июля по 23 августа, начнется со смены "Семейные ценности", которая объединит молодые семьи с детьми со всей страны. Как отметили в пресс-службе Росмолодежи, в рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.

https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)