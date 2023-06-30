https://ria.ru/20230630/tinder-1881357244.html
Tinder перестал работать в России
Tinder перестал работать в России - РИА Новости, 30.06.2023
Tinder перестал работать в России
С сегодняшнего дня сервис для знакомств Tinder перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:59
2023-06-30T08:59
2023-06-30T10:25
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общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня сервис для знакомств Tinder перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. "Возникла ошибка. Повторите попытку позже", — говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение. При поиске приложения в Google Play появляется сообщение "Оно недоступно в Google Play в вашем регионе". Из App Store Tinder также пропал.В начале мая компания Match Group, которая владеет несколькими онлайн-сервисами знакомств, включая Tinder, заявила, что окончательно уйдет из России к 30 июня. В апреле 2022-го другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии.Накануне "ВКонтакте" запустила бета-версию приложения для знакомств "VK Знакомства". Сейчас приложение доступно в Google Play, а позже должно появиться в App Store и RuStore. До этого сервис был доступен только внутри соцсети.
https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html
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россия, технологии, общество
Россия, Технологии, Общество
Tinder перестал работать в России
Приложение Tinder перестало работать в России и пропало из Google Play и App Store
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня сервис для знакомств Tinder перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.
"Возникла ошибка. Повторите попытку позже", — говорится во всплывающем сообщении при попытке войти в приложение.
При поиске приложения в Google Play появляется сообщение "Оно недоступно в Google Play в вашем регионе". Из App Store Tinder также пропал.
В начале мая компания Match Group, которая владеет несколькими онлайн-сервисами знакомств, включая Tinder, заявила, что окончательно уйдет из России к 30 июня. В апреле 2022-го другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии
.
Накануне "ВКонтакте" запустила бета-версию приложения для знакомств "VK Знакомства". Сейчас приложение доступно в Google Play, а позже должно появиться в App Store и RuStore. До этого сервис был доступен только внутри соцсети.
Исследование выявило основные тенденции на сайтах знакомств в России