https://ria.ru/20230630/tigr-1881347642.html

На лесозаготовителя в Хабаровском крае напал истощенный тигр

На лесозаготовителя в Хабаровском крае напал истощенный тигр - РИА Новости, 30.06.2023

На лесозаготовителя в Хабаровском крае напал истощенный тигр

Истощенный краснокнижный амурский тигр напал на лесозаготовителя и слегка поранил его в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление охотничьего... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:12

2023-06-30T06:12

2023-06-30T06:12

хабаровский край

россия

хабаровск

международный союз охраны природы

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Истощенный краснокнижный амурский тигр напал на лесозаготовителя и слегка поранил его в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление охотничьего хозяйства региона. "В среду сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на деляне в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо, человеку нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на очевидцев, что вальщик леса отошел от трактора, его схватил за ногу тигр и потянул. Отмечалось, что хищник был взрослым и очень худым. Якобы рядом находившиеся два рабочих включили бензопилу и ею отогнали зверя. Дома мужчине оказали помощь, раны на ноге оказались неопасными. В марте сообщалось, что в районе имени Лазо истощенный тигр напал на 50-летнего лесозаготовителя, когда тот ремонтировал трактор, с переломами рук и ног его отвезли в больницу Хабаровска. Зверь оказался больным и умер в центре реабилитации. В тайге Нанайского района в феврале хищник напал на 19-летнего охотника, ему после ампутировали руку. Тигра застрелили. Впоследствии выяснилось, что на зверя охотились, в его теле были обнаружены пули, заведено уголовное дело. С начала года в притаежных поселках региона тигры съели порядка 200 дворовых собак. Главные причины - ранения у тигров, нанесенные в основном охотничьими браконьерскими капканами и петлями, отсутствие достаточной кормовой базы, в частности дикого кабана. С января специалисты отловили пять конфликтных хищников. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20230627/tigr-1880614994.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, международный союз охраны природы, происшествия