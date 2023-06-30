https://ria.ru/20230630/tekhnologii-1881420533.html

Ключевые сферы внедрения квантовых технологий обсудят на форуме в Москве

Ключевые сферы внедрения квантовых технологий обсудят на форуме в Москве - РИА Новости, 30.06.2023

Ключевые сферы внедрения квантовых технологий обсудят на форуме в Москве

Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые пройдет в России 9–14 июля в конгресс-центре ЦМТ, он будет посвящен квантовым технологиям... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:32

2023-06-30T12:32

2023-06-30T12:32

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

технологии

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москва

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые пройдет в России 9–14 июля в конгресс-центре ЦМТ, он будет посвящен квантовым технологиям как одной из наиболее перспективных областей научно-технического прогресса, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Как отмечается в материале, 9-12 июля пройдут мероприятия закрытой научной конференции ICQT 2023, где ученые проанализируют актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. 13–14 июля – открытые дни форума, в рамках которых состоятся пленарное заседание, 18 сессий и специальные мероприятия.Деловая программа форума поделена на тематические блоки, охватывающие различные аспекты жизни человека, которые затрагивают квантовые технологии: "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", "Какими будут технологии завтрашнего дня", "Объединяя науку и творчество" и "Как технологии меняют мир".В рамках блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития" обсудят вопросы востребованных инструментов господдержки, которые включены в сессии "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки" и "Как и что двигает науку". На одной из ключевых сессий "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?" эксперты затронут геополитические вопросы и их влияние на науку, ученых и инженеров.Вычислительные системы будущего, квантовые коммуникации и кибербезопасность обсудят в рамках тематического направления "Какими будут технологии завтрашнего дня". Этим вопросам будут посвящены дискуссии "Квантовое превосходство: было или будет?" и "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса".Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.Оператором форума будущих технологий является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российской академии наук. Соорганизаторы Форума – госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД". В качестве организатора научной конференции ICQT 2023 выступает Российский квантовый центр (РКЦ).

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Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", технологии, россия, москва