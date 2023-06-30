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ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/tanki-1881437555.html
ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ
ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ
Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет американская газета Wall Street Journal,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:18
2023-06-30T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с украинскими военными. "Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению (Украины) в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции", - говорится в материале. Как утверждает издание, вместо этого Киев старается наносить точечные удары. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ

WSJ: ВСУ перестали посылать в атаку крупные пехотные формирования и западные танки

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с украинскими военными.
«
"Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению (Украины) в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции", - говорится в материале.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
Вчера, 08:00
Как утверждает издание, вместо этого Киев старается наносить точечные удары.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
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