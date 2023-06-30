https://ria.ru/20230630/tanki-1881437555.html

ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ

ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2023

ВСУ перестали посылать в атаку западные танки, пишут СМИ

Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет американская газета Wall Street Journal,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:18

2023-06-30T13:18

2023-06-30T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, пишет американская газета Wall Street Journal, которая поговорила с украинскими военными. "Столкнувшись с жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению (Украины) в начале этого месяца, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции", - говорится в материале. Как утверждает издание, вместо этого Киев старается наносить точечные удары. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина