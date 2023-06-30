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СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь - РИА Новости, 30.06.2023
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05:42 30.06.2023 (обновлено: 13:00 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/svyaz-1881346614.html
СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь
СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь
Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:42
2023-06-30T13:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры.По информации газеты, крупнейшие операторы связи в России выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. Такая инициатива продиктована необходимостью модернизации сетей для их стабильной работы, говорится в материале."Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей", — пишет газета со ссылкой на источник в министерстве.Как сообщили изданию в "Мегафоне", даже в случае принятия такого решения рост тарифов будет ограничен высокой конкуренцией на рынке.В апреле прошлого года ФАС опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития российской экономики в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата.
https://ria.ru/20230628/iphone-1880809204.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь

"Ъ": правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры.
По информации газеты, крупнейшие операторы связи в России выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. Такая инициатива продиктована необходимостью модернизации сетей для их стабильной работы, говорится в материале.
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"Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей", — пишет газета со ссылкой на источник в министерстве.
Как сообщили изданию в "Мегафоне", даже в случае принятия такого решения рост тарифов будет ограничен высокой конкуренцией на рынке.
В апреле прошлого года ФАС опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития российской экономики в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МегафонФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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