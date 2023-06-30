https://ria.ru/20230630/svyaz-1881346614.html

СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь

СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: в России могут вырасти тарифы на мобильную связь

Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:42

2023-06-30T05:42

2023-06-30T13:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d57ae1c6550e46cfec7efbad7fa87ed.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти готовы пойти навстречу бизнесу и разрешить рост тарифов мобильных операторов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минцифры.По информации газеты, крупнейшие операторы связи в России выступают за ежегодное повышение тарифов на пять процентов выше инфляции. Такая инициатива продиктована необходимостью модернизации сетей для их стабильной работы, говорится в материале."Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей", — пишет газета со ссылкой на источник в министерстве.Как сообщили изданию в "Мегафоне", даже в случае принятия такого решения рост тарифов будет ограничен высокой конкуренцией на рынке.В апреле прошлого года ФАС опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития российской экономики в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата.

https://ria.ru/20230628/iphone-1880809204.html

https://ria.ru/20230629/megafon-1881194826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, федеральная служба государственной статистики (росстат)