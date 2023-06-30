https://ria.ru/20230630/svo-1881425040.html

Лавров отметил, что Россия в ходе СВО не обстреливает гражданские объекты

Лавров отметил, что Россия в ходе СВО не обстреливает гражданские объекты - РИА Новости, 30.06.2023

Лавров отметил, что Россия в ходе СВО не обстреливает гражданские объекты

Российская армия в ходе специальной военной операции никогда не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так, заявил глава МИД РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:40

2023-06-30T12:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская армия в ходе специальной военной операции никогда не выбирает в качестве целей гражданские объекты и никогда не стреляет просто так, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наши вооружённые силы, те кто участвуют в специальной военной операции, они не атакуют гражданские объекты… Повторю ещё раз, мы никогда, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так - все направляется на объекты военной инфраструктуры", - сказал министр в пятницу на брифинге.По словам Лаврова, в отличие от российской стороны военнослужащие Украины размещают свою технику во дворах жилых домов."С украинской стороны мы видим только разрушение мирных целей", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, сергей лавров