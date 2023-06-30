https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html
Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО
Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО - РИА Новости, 30.06.2023
Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО
Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:33
2023-06-30T11:33
2023-06-30T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
образование - общество
навигатор абитуриента
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине, следует из документа Минобрнауки на портале образовательных стандартов высшего образования. "Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов", — говорится там.Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или "в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции".Ранее Минобрнауки расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, образование - общество, навигатор абитуриента, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Образование - Общество, Навигатор абитуриента, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО
Минобрнауки рекомендовало вузам давать абитуриентам до 10 баллов за участие в спецоперации
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Российские вузы будут начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине, следует из документа Минобрнауки на портале
образовательных стандартов высшего образования.
"Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов", — говорится там.
Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или "в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции".
Ранее Минобрнауки расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.
Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.
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