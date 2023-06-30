https://ria.ru/20230630/surovikin-1881333714.html
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово" - РИА Новости, 30.06.2023
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:42
2023-06-30T00:42
2023-06-30T10:13
алексей мельников
онк
сизо лефортово
лефортово
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830313943_285:0:2340:1156_1920x0_80_0_0_6f30056838ad3e289d32ed7d1053e5b0.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что Суровикин якобы задержан.Мельников в своем Telegram-канале отметил, что ему в последнее время часто задают вопросы о якобы имевшем место задержании Суровикина и о том, "в какой камере" тот находится. Секретарь ОНК подчеркнул, что ни в "Лефортово", ни в других СИЗО Суровикина нет."Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу", — добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая накануне на вопросы журналистов о местонахождении Суровикина, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба."Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину.
https://ria.ru/20230630/prigozhin-1881333045.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830313943_354:0:2300:1460_1920x0_80_0_0_3502a6e86a23c693723f57e48ab450e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мельников, онк, сизо лефортово, лефортово, москва
Алексей Мельников, ОНК, СИЗО Лефортово, Лефортово, Москва
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"
В ОНК Москвы заявили, что генерала Суровикина нет в "Лефортово" и других СИЗО столицы
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".
Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что Суровикин якобы задержан.
Мельников в своем Telegram-канале
отметил, что ему в последнее время часто задают вопросы о якобы имевшем место задержании Суровикина и о том, "в какой камере" тот находится. Секретарь ОНК подчеркнул, что ни в "Лефортово
", ни в других СИЗО Суровикина нет.
«
"Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу", — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая накануне на вопросы журналистов о местонахождении Суровикина, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба.
"Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину.
Беглов не увидел необходимости в изъятии активов Пригожина