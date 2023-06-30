https://ria.ru/20230630/surovikin-1881333714.html

В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"

В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово" - РИА Новости, 30.06.2023

В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:42

2023-06-30T00:42

2023-06-30T10:13

алексей мельников

онк

сизо лефортово

лефортово

москва

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что Суровикин якобы задержан.Мельников в своем Telegram-канале отметил, что ему в последнее время часто задают вопросы о якобы имевшем место задержании Суровикина и о том, "в какой камере" тот находится. Секретарь ОНК подчеркнул, что ни в "Лефортово", ни в других СИЗО Суровикина нет."Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу", — добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая накануне на вопросы журналистов о местонахождении Суровикина, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба."Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину.

https://ria.ru/20230630/prigozhin-1881333045.html

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