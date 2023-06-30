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В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово" - РИА Новости, 30.06.2023
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00:42 30.06.2023 (обновлено: 10:13 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/surovikin-1881333714.html
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово" - РИА Новости, 30.06.2023
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:42
2023-06-30T10:13
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что Суровикин якобы задержан.Мельников в своем Telegram-канале отметил, что ему в последнее время часто задают вопросы о якобы имевшем место задержании Суровикина и о том, "в какой камере" тот находится. Секретарь ОНК подчеркнул, что ни в "Лефортово", ни в других СИЗО Суровикина нет.&quot;Бред про &quot;подпольное СИЗО в Серебряном бору&quot; даже комментировать не хочу&quot;, — добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая накануне на вопросы журналистов о местонахождении Суровикина, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба."Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину.
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алексей мельников, онк, сизо лефортово, лефортово, москва
Алексей Мельников, ОНК, СИЗО Лефортово, Лефортово, Москва
В ОНК опровергли сообщения о том, что Суровикин находится в "Лефортово"

В ОНК Москвы заявили, что генерала Суровикина нет в "Лефортово" и других СИЗО столицы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сергей Суровикин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин якобы находится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".
Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что Суровикин якобы задержан.
Мельников в своем Telegram-канале отметил, что ему в последнее время часто задают вопросы о якобы имевшем место задержании Суровикина и о том, "в какой камере" тот находится. Секретарь ОНК подчеркнул, что ни в "Лефортово", ни в других СИЗО Суровикина нет.
«

"Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу", — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая накануне на вопросы журналистов о местонахождении Суровикина, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что президент России Владимир Путин — верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба.
"Здесь речь идет, он верховный главнокомандующий и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству", — сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять генералу Суровикину.
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