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Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России - РИА Новости, 30.06.2023
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11:06 30.06.2023 (обновлено: 11:23 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sudan-1881388214.html
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России - РИА Новости, 30.06.2023
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России
Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:06
2023-06-30T11:23
россия
судан
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар."Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву.Агар отметил, что Судан рассматривает Россию как дружественную страну, и попросил также "оказать экономическое и стратегическое содействие".Как заявил накануне Лавров, Москва "с озабоченностью следит за ситуацией" и готова посодействовать в урегулировании кризиса, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия в Хартуме.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.
https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html
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россия, судан, сергей лавров, в мире
Россия, Судан, Сергей Лавров, В мире
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила у России помощи в разрешении конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар.
"Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву.
Агар отметил, что Судан рассматривает Россию как дружественную страну, и попросил также "оказать экономическое и стратегическое содействие".
Как заявил накануне Лавров, Москва "с озабоченностью следит за ситуацией" и готова посодействовать в урегулировании кризиса, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия в Хартуме.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву
29 июня, 16:59
 
РоссияСуданСергей ЛавровВ мире
 
 
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