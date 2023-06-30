https://ria.ru/20230630/sudan-1881388214.html

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России - РИА Новости, 30.06.2023

Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России

Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:06

2023-06-30T11:06

2023-06-30T11:23

россия

судан

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар."Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву.Агар отметил, что Судан рассматривает Россию как дружественную страну, и попросил также "оказать экономическое и стратегическое содействие".Как заявил накануне Лавров, Москва "с озабоченностью следит за ситуацией" и готова посодействовать в урегулировании кризиса, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия в Хартуме.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.

https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, сергей лавров, в мире