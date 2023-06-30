Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила у России помощи в разрешении конфликта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Делегация Судана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросила у Москвы помощи в разрешении гражданского конфликта, заявил замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар.
"Мы попросили помощи России в прекращении суданской войны. Мы также ознакомили министра иностранных дел с дорожной картой по урегулированию суданского кризиса", — сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам визита в Москву.
Агар отметил, что Судан рассматривает Россию как дружественную страну, и попросил также "оказать экономическое и стратегическое содействие".
Как заявил накануне Лавров, Москва "с озабоченностью следит за ситуацией" и готова посодействовать в урегулировании кризиса, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия в Хартуме.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.