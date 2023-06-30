https://ria.ru/20230630/sud-1881457712.html

В Новгородской области будут судить хозяйку питбулей, загрызших ребенка

В Новгородской области будут судить хозяйку питбулей, загрызших ребенка - РИА Новости, 30.06.2023

В Новгородской области будут судить хозяйку питбулей, загрызших ребенка

Хозяйка питбулей, загрызших 9-летнего мальчика, предстанет перед судом в Новгородской области, сообщает региональное управление СК РФ в пятницу. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:37

2023-06-30T14:37

2023-06-30T14:37

происшествия

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Хозяйка питбулей, загрызших 9-летнего мальчика, предстанет перед судом в Новгородской области, сообщает региональное управление СК РФ в пятницу. По версии следствия, 20 февраля этого года жительница поселка Парфино в своем частном доме оставила трех питбулей без привязи с малолетним сыном, в итоге собаки беспричинно напали ребенка, который пришел в гости к ее сыну, и загрызли. После этого женщина усыпила питбулей. "В рамках расследования уголовного дела обвиняемая признала вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Парфинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. Женщина обвиняется в "причинении смерти по неосторожности", максимальное наказание - лишение свободы на два года.

https://ria.ru/20230622/razresheniya-1879753891.html

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происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)