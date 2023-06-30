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СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками - РИА Новости, 30.06.2023
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18:15 30.06.2023 (обновлено: 18:20 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/strelba-1881532535.html
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками
Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:15
2023-06-30T18:20
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Человек, устроивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже - еще и в сторону пограничников", - сообщает издание.По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. Местные СМИ также сообщают, что он ранил одного из сотрудников Погранполиции, однако правоохранительные органы пока официально это не подтвердили.
https://ria.ru/20230630/kishinev-1881533296.html
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кишинев, в мире
Кишинев, В мире
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками

СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева иностранец забаррикадировался с заложниками

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.
"Человек, устроивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже - еще и в сторону пограничников", - сообщает издание.
По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. Местные СМИ также сообщают, что он ранил одного из сотрудников Погранполиции, однако правоохранительные органы пока официально это не подтвердили.
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека
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