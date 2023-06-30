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СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками
Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:15
2023-06-30T18:15
2023-06-30T18:20
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Человек, устроивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже - еще и в сторону пограничников", - сообщает издание.По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. Местные СМИ также сообщают, что он ранил одного из сотрудников Погранполиции, однако правоохранительные органы пока официально это не подтвердили.
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кишинев, в мире
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками
СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева иностранец забаррикадировался с заложниками
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости.
Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda
.
Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну.
"Человек, устроивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже - еще и в сторону пограничников", - сообщает издание.
По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. Местные СМИ также сообщают, что он ранил одного из сотрудников Погранполиции, однако правоохранительные органы пока официально это не подтвердили.
При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека