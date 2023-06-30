https://ria.ru/20230630/strelba-1881532535.html

СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками

СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками

Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:15

2023-06-30T18:15

2023-06-30T18:20

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Иностранец, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.Ранее пресс-служба полиции Кишинева сообщила РИА Новости, что неизвестный устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы, вылеты самолетов временно отложены. По данным МВД, стрельбу устроил иностранец, которого не впустили в страну."Человек, устроивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта с заложниками. Ранее он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже - еще и в сторону пограничников", - сообщает издание.По предварительным данным, иностранец прибыл в страну рейсом из Турции. Местные СМИ также сообщают, что он ранил одного из сотрудников Погранполиции, однако правоохранительные органы пока официально это не подтвердили.

https://ria.ru/20230630/kishinev-1881533296.html

кишинев

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кишинев, в мире