https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html

СМИ: армия США пребывает в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода

СМИ: армия США пребывает в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: армия США пребывает в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода

Вооруженные силы США пребывают в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы, сообщает в пятницу газета Washington... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:32

2023-06-30T15:32

2023-06-30T18:45

в мире

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844487213_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d1c823f57b7333a2428b2d561fc326ca.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы США пребывают в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы, сообщает в пятницу газета Washington Post. Примерно 80% новобранцев приходят в армию США благодаря примеру своих родственников. Дети из семей военных составляют большинство новых рекрутов, но сейчас тенденция меняется, что может еще сильнее навредить притоку пополнения в вооруженные силы, говорится в материалы газеты. "Авторитеты (молодежи) не советуют идти в армию. Матери, отцы… тренеры и пасторы не считают это хорошим выбором", - приводит газета слова бывшего главы комитета начальников штабов ВС США Майка Маллена. В настоящее время в Соединенных Штатах для выпускников учебных заведений открыто множество вакансий, что является еще одним поводом не идти в армию. Помимо этого, по престижу армии ударил вывод контингента из Афганистана, вызывающий у ветеранов боевых действий вопрос "ради чего это было", пишет издание. Отмечается, что сейчас проблема стала еще более серьезной в связи с конкуренцией с Китаем и Россией. "Самой неотложной угрозой является возможный конфликт с Китаем из-за Тайваня, который потребует быстрого и устойчивого реагирования со стороны всех частей вооруженных сил США", - пишет газета.По информации Пентагона, в 2022 году недобор новобранцев в сухопутных войсках составил 25%, что стало худшим показателем с момента перехода на добровольную воинскую службу в 1973 году. В этом году ожидается, что в армию поступят примерно 50 тысяч рекрутов вместо поставленной цели в 65 тысяч. Недобор во флоте составит десять тысяч человек, в ВВС – три тысячи, приводит Washington Post данные Пентагона. Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что потребуется больше года, чтобы восстановить набор рекрутов. Одной их главных причин нехватки новобранцев также считается пандемия. Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов "традиционными способами" через работу в образовательных учреждениях. Штат армии в последние годы сокращался с 482 тысяч бойцов в 2021 году до 473 тысяч в 2023 году, ожидается, что в 2024 году в войсках будут служить 452 тысячи человек. Как сообщал ранее телеканал Fox News, для решения возникшей проблемы нехватки рекрутов армия США запустила пилотный курс подготовки будущих солдат, рассчитанный на тех желающих, кто по своей физической подготовке не подходит для военной службе.

https://ria.ru/20230630/voyna-1881319911.html

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879778068.html

https://ria.ru/20230331/ssha-1862242724.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша