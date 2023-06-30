https://ria.ru/20230630/ssha-1881455763.html

США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник

США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023

США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник

На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:28

2023-06-30T14:28

2023-06-30T14:37

в мире

сша

украина

сирия

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.Он напомнил, что "в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база "Эт-Танф" в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России, разовьем и немного дополним эту информацию"."На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ", - указал он.Источник уточнил, что "с этой целью в Сирии ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов". "Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысяч долларов", - добавил он.

https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html

сша

украина

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, сирия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)