Рейтинг@Mail.ru
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 30.06.2023 (обновлено: 14:37 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/ssha-1881455763.html
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник
На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:28
2023-06-30T14:37
в мире
сша
украина
сирия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.Он напомнил, что "в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база "Эт-Танф" в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России, разовьем и немного дополним эту информацию"."На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ", - указал он.Источник уточнил, что "с этой целью в Сирии ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов". "Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысяч долларов", - добавил он.
https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html
сша
украина
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, сирия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Сирия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник

США пытаются вести вербовку желающих вступить в ВСУ среди курдских отрядов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.
Он напомнил, что "в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база "Эт-Танф" в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России, разовьем и немного дополним эту информацию".
"На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ", - указал он.
Источник уточнил, что "с этой целью в Сирии ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов". "Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысяч долларов", - добавил он.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины
20 июня, 18:43
 
В миреСШАУкраинаСирияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала