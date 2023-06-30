https://ria.ru/20230630/ssha-1881455763.html
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник
На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:28
2023-06-30T14:28
2023-06-30T14:37
в мире
сша
украина
сирия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.Он напомнил, что "в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база "Эт-Танф" в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России, разовьем и немного дополним эту информацию"."На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ", - указал он.Источник уточнил, что "с этой целью в Сирии ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов". "Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысяч долларов", - добавил он.
https://ria.ru/20230620/terroristy-1879426708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, сирия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Сирия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США пытаются вербовать желающих вступить в ВСУ, сообщил источник
США пытаются вести вербовку желающих вступить в ВСУ среди курдских отрядов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На фоне неудачного для американской администрации хода конфликта на Украине США предпринимают дополнительные шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.
Он напомнил, что "в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база "Эт-Танф" в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России, разовьем и немного дополним эту информацию".
"На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ", - указал он.
Источник уточнил, что "с этой целью в Сирии ЦРУ ведет активные переговоры с представителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов". "Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысяч долларов", - добавил он.
ФСБ обратила внимание ООН на проблему вербовки террористов для Украины