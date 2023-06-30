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Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
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00:54 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/ssha-1881334815.html
Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине
Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине
США должны дать приказ своим вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:54
2023-06-30T00:54
россия
сша
украина
василий небензя
владимир путин
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нато
в мире
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ООН, 30 июн – РИА Новости. США должны дать приказ своим вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Чтобы эта война прекратилась, американские хозяева должны дать приказ своим вассалам. Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно (в трактовке США) стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь", - сказал Небензя.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, сша, украина, василий небензя, владимир путин, оон, нато, в мире
Россия, США, Украина, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, НАТО, В мире
Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине

Небензя: США должны дать приказ вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине закончился

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 июн – РИА Новости. США должны дать приказ своим вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Чтобы эта война прекратилась, американские хозяева должны дать приказ своим вассалам. Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно (в трактовке США) стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь", - сказал Небензя.
Постпред РФ при организации Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Запад не имеет нейтрального статуса в конфликте на Украине, заявил Небензя
Вчера, 00:08
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
РоссияСШАУкраинаВасилий НебензяВладимир ПутинООННАТОВ мире
 
 
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