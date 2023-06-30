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Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине

Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2023

Небензя призвал США отозвать "вассалов" для окончания конфликта на Украине

США должны дать приказ своим вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:54

2023-06-30T00:54

2023-06-30T00:54

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ООН, 30 июн – РИА Новости. США должны дать приказ своим вассалам в Киеве, чтобы конфликт на Украине прекратился, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Чтобы эта война прекратилась, американские хозяева должны дать приказ своим вассалам. Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение, желательно (в трактовке США) стратегическое. Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь", - сказал Небензя.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230630/zapad-1881332615.html

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