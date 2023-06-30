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В "Роскосмосе" назвали дату запуска спутника "Глонасс-К2" на орбиту
В "Роскосмосе" назвали дату запуска спутника "Глонасс-К2" на орбиту - РИА Новости, 30.06.2023
В "Роскосмосе" назвали дату запуска спутника "Глонасс-К2" на орбиту
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К2" запланирован на август 2023 года, сообщил в интервью в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T21:10
2023-06-30T21:10
2023-06-30T21:10
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К2" запланирован на август 2023 года, сообщил в интервью в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "В августе в наших планах запустить аппарат "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие точностные характеристики", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что космический комплекс навигационной системы ГЛОНАСС получит новейшие спутники "Глонасс-К2". Первый запуск изначально планировался на 2022 год, но так и не состоялся. Новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. Если у "Глонассов-М", из которых сейчас преимущественно состоит орбитальная группировка, пять сигналов, то у "Глонасс-К" их семь, а у "Глонасс-К2" - девять. Кроме того, на новых спутниках постепенно растет доля электронной компонентной. Предполагается, что она достигнет 100% к 2026 году.
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, владимир путин, космос - риа наука, общество
Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Общество
В "Роскосмосе" назвали дату запуска спутника "Глонасс-К2" на орбиту
Глава "Роскосмоса" Борисов: спутник "Глонасс-К2" запустят на орбиту в августе
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К2" запланирован на август 2023 года, сообщил в интервью
в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"В августе в наших планах запустить аппарат "Глонасс-К2", который будет иметь более длительные сроки активного существования и лучшие точностные характеристики", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что космический комплекс навигационной системы ГЛОНАСС получит новейшие спутники "Глонасс-К2". Первый запуск изначально планировался на 2022 год, но так и не состоялся.
Новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. Если у "Глонассов-М", из которых сейчас преимущественно состоит орбитальная группировка, пять сигналов, то у "Глонасс-К" их семь, а у "Глонасс-К2" - девять. Кроме того, на новых спутниках постепенно растет доля электронной компонентной. Предполагается, что она достигнет 100% к 2026 году.
Борисов заявил, что программа космических пусков выполняется без срывов