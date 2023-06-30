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В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции - РИА Новости, 30.06.2023
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16:02 30.06.2023 (обновлено: 23:10 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sputnik-1881492368.html
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции - РИА Новости, 30.06.2023
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:02
2023-06-30T23:10
литва
калининградская область
в мире
sputnik
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов.&quot;Это малоэффективно. Во-первых, мы еще не развернулись в Калининградской области так, как запланировали. Это мы сделаем в течение пары-тройки месяцев. И конечно, учтем, что соседние с российским регионом страны захотят ограничить право своих граждан на свободный доступ к информации&quot;, — сказал он.По словам Грибанова, коммерческим станциям не очень выгодно участвовать в этом конкурсе, поскольку большой рекламной прибыли в таком эфире ожидать не стоит."А приличных государственных вещателей в Литве мы не знаем", — отметил техдиректор радио Sputnik.Ранее в пятницу Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о планах объявить конкурс для местных радиостанций. Одна из них получит возможность вещать в западной части республики на частоте радио Sputnik, заглушая его. Как пояснил регулятор, в середине июня появилась информация, что трансляции российского радио из Калининградской области слышны в Клайпедском крае.
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литва, калининградская область, в мире, sputnik
Литва, Калининградская область, В мире, Sputnik
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции

Радио Sputnik назвало решение Литвы объявить конкурс, чтобы заглушить его, неэффективным

© Sputnik / Рамиль СитдиковМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Микрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов.
«

"Это малоэффективно. Во-первых, мы еще не развернулись в Калининградской области так, как запланировали. Это мы сделаем в течение пары-тройки месяцев. И конечно, учтем, что соседние с российским регионом страны захотят ограничить право своих граждан на свободный доступ к информации", — сказал он.

По словам Грибанова, коммерческим станциям не очень выгодно участвовать в этом конкурсе, поскольку большой рекламной прибыли в таком эфире ожидать не стоит.
"А приличных государственных вещателей в Литве мы не знаем", — отметил техдиректор радио Sputnik.
Ранее в пятницу Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о планах объявить конкурс для местных радиостанций. Одна из них получит возможность вещать в западной части республики на частоте радио Sputnik, заглушая его.
Как пояснил регулятор, в середине июня появилась информация, что трансляции российского радио из Калининградской области слышны в Клайпедском крае.
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