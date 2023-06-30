https://ria.ru/20230630/sputnik-1881492368.html
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции - РИА Новости, 30.06.2023
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:02
2023-06-30T16:02
2023-06-30T23:10
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов."Это малоэффективно. Во-первых, мы еще не развернулись в Калининградской области так, как запланировали. Это мы сделаем в течение пары-тройки месяцев. И конечно, учтем, что соседние с российским регионом страны захотят ограничить право своих граждан на свободный доступ к информации", — сказал он.По словам Грибанова, коммерческим станциям не очень выгодно участвовать в этом конкурсе, поскольку большой рекламной прибыли в таком эфире ожидать не стоит."А приличных государственных вещателей в Литве мы не знаем", — отметил техдиректор радио Sputnik.Ранее в пятницу Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о планах объявить конкурс для местных радиостанций. Одна из них получит возможность вещать в западной части республики на частоте радио Sputnik, заглушая его. Как пояснил регулятор, в середине июня появилась информация, что трансляции российского радио из Калининградской области слышны в Клайпедском крае.
https://ria.ru/20230510/frantsiya-1870824383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, калининградская область, в мире, sputnik
Литва, Калининградская область, В мире, Sputnik
В Sputnik прокомментировали планы Литвы заглушить вещание радиостанции
Радио Sputnik назвало решение Литвы объявить конкурс, чтобы заглушить его, неэффективным
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Планы Литвы выставить на конкурс FM-частоту не помогут заглушить в стране вещание Sputnik, заявил технический директор радио Эльдар Грибанов.
«
"Это малоэффективно. Во-первых, мы еще не развернулись в Калининградской области так, как запланировали. Это мы сделаем в течение пары-тройки месяцев. И конечно, учтем, что соседние с российским регионом страны захотят ограничить право своих граждан на свободный доступ к информации", — сказал он.
По словам Грибанова, коммерческим станциям не очень выгодно участвовать в этом конкурсе, поскольку большой рекламной прибыли в таком эфире ожидать не стоит.
"А приличных государственных вещателей в Литве мы не знаем", — отметил техдиректор радио Sputnik.
Ранее в пятницу Литовская комиссия по радио и телевидению сообщила о планах объявить конкурс для местных радиостанций. Одна из них получит возможность вещать в западной части республики на частоте радио Sputnik, заглушая его.
Как пояснил регулятор, в середине июня появилась информация, что трансляции российского радио из Калининградской области
слышны в Клайпедском крае.
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