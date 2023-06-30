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Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023

Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:12

2023-06-30T14:12

2023-06-30T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным военного ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР."В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля", - сообщили в МО РФ.

луганская народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)