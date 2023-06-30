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Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 30.06.2023 (обновлено: 14:22 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881452880.html
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:12
2023-06-30T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным военного ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР."В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля", - сообщили в МО РФ.
луганская народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России на Купянском направлении отбили две атаки ВСУ и пресекли деятельность ДРГ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным военного ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР.
"В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля", - сообщили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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