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Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.06.2023
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:12
2023-06-30T14:12
2023-06-30T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска отразили две атаки противника, уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным военного ведомства, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР."В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля", - сообщили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России на Купянском направлении отбили две атаки ВСУ и пресекли деятельность ДРГ