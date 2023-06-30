https://ria.ru/20230630/spetsoperatsiya-1881352116.html

Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов

Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов - РИА Новости, 30.06.2023

Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов

Вернувшиеся со спецоперации бойцы в Бурятии смогут пройти обучение на водителей, в том числе большегрузных машин, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:56

2023-06-30T07:56

2023-06-30T07:56

россия

алексей цыденов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2b1c34baef41f3d68c7933e9a797163.jpg

УЛАН-УДЭ, 30 июн – РИА Новости. Вернувшиеся со спецоперации бойцы в Бурятии смогут пройти обучение на водителей, в том числе большегрузных машин, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Дополнительно выделяем субсидию республиканскому агентству занятости населения на выдачу сертификатов, которые позволят вернувшимся в гражданскую жизнь бойцам пройти обучение по специальности "водитель", включая большегрузные автомобили с категорией С, D, E", - говорится в сообщении. По словам Цыденова, к обучению в этом направлении уже готовы приступить 14 человек. В мае в Бурятии открылся Региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который будет помогать вернувшимся со спецоперации обеспечивать организацию медицинского сопровождения, решение юридических вопросов, оформление положенных социальных выплат, предоставление социальной помощи, сопровождение по жизни, решение вопросов переобучения и трудоустройства. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230629/buryatiya-1881103821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей цыденов, владимир путин, общество