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Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов
Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов - РИА Новости, 30.06.2023
Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов
Вернувшиеся со спецоперации бойцы в Бурятии смогут пройти обучение на водителей, в том числе большегрузных машин, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:56
2023-06-30T07:56
2023-06-30T07:56
россия
алексей цыденов
владимир путин
общество
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УЛАН-УДЭ, 30 июн – РИА Новости. Вернувшиеся со спецоперации бойцы в Бурятии смогут пройти обучение на водителей, в том числе большегрузных машин, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Дополнительно выделяем субсидию республиканскому агентству занятости населения на выдачу сертификатов, которые позволят вернувшимся в гражданскую жизнь бойцам пройти обучение по специальности "водитель", включая большегрузные автомобили с категорией С, D, E", - говорится в сообщении. По словам Цыденова, к обучению в этом направлении уже готовы приступить 14 человек. В мае в Бурятии открылся Региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который будет помогать вернувшимся со спецоперации обеспечивать организацию медицинского сопровождения, решение юридических вопросов, оформление положенных социальных выплат, предоставление социальной помощи, сопровождение по жизни, решение вопросов переобучения и трудоустройства. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230629/buryatiya-1881103821.html
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россия, алексей цыденов, владимир путин, общество
Россия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Общество
Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии будут обучать на водителей большегрузов
Вернувшихся с СВО бойцов из Бурятии смогут пройти обучение на водителей большегрузов