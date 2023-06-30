https://ria.ru/20230630/slovakiya-1881481819.html

В Словакии сотни педиатров заявили об увольнении из-за условий труда

В Словакии сотни педиатров заявили об увольнении из-за условий труда - РИА Новости, 30.06.2023

В Словакии сотни педиатров заявили об увольнении из-за условий труда

Сотни словацких педиатров, которые недовольны условиями и оплатой труда, заявили о том, что 30 июня увольняются из амбулаторных служб неотложной помощи, следует РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:32

2023-06-30T15:32

2023-06-30T15:32

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БРАТИСЛАВА, 30 июн - РИА Новости. Сотни словацких педиатров, которые недовольны условиями и оплатой труда, заявили о том, что 30 июня увольняются из амбулаторных служб неотложной помощи, следует из заявления Словацкого общества первичной педиатрической помощи. "Конечно, все бы хотели иметь неограниченный и моментальный доступ к медицинским службам, но необходимо признать тот факт, что педиатров первичного звена нет, и в обозримом будущем их будет все меньше", - цитирует заявление общества словацкий портал tvnoviny.sk. Уточняется, что в качестве первого шага педиатры подают заявления об увольнении из амбулаторных служб экстренной помощи. Они отказываются работать больше, чем определено в трудовом законодательстве Словакии. "Они также хотят повышения оплаты труда врача за час работы в амбулаторной службе неотложной помощи и реального применения надбавок за работу в праздники и выходные", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что каждый второй работающий педиатр в Словакии - пенсионер, а средний возраст педиатров первичного звена составляет 59 лет. Врачи предлагали сократить период приема пациентов на два часа, что позволило бы педиатрам работать в выходные и праздничные дни двенадцать часов вместо пятнадцати, но ни местные власти, ни депутаты парламента не обратили внимания на проблемы медиков. "Десятилетиями никого не интересовало нарушение трудового законодательства в амбулаторных службах неотложной помощи, наш возраст, состояние здоровья или наша перегрузка. Растут лишь требования к нам", - говорится в заявлении врачей. В конце мая глава министерства здравоохранения Словакии Михал Палкович предлагал из-за нехватки и загруженности педиатров сократить время работы амбулаторных учреждений экстренной помощи для детей и взрослых, а также количество подобных детских медучреждений. Он обосновывал необходимость сократить время приема требованием Трудового кодекса, который запрещает непрерывную работу в течение 15 часов.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

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