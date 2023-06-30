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Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 30.06.2023
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09:37 30.06.2023 (обновлено: 11:32 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sizo-1881362838.html
Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу "Зимней вишни"
Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 30.06.2023
Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу "Зимней вишни"
Кемеровский областной суд отменил содержание в СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор"... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:37
2023-06-30T11:32
происшествия
кемерово
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Кемеровский областной суд отменил содержание в СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания и определил освободить его из под стражи немедленно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Приговор по первому делу о пожаре был оглашен Заводским районным судом в ноябре 2021 года. Осужденными по делу являются восемь человек. Они приговорены к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима. Александр Никитин получил 5,5 лет лишения свободы. Адвокат потерпевших Дмитрий Малинин ранее сообщал, что приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных. "Меру пресечения в отношении Никитина Александра… в виде заключения под стражу отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Никитина освободить немедленно", – сказала председательствующая судья. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Было возбуждено четыре уголовных дела.
https://ria.ru/20230325/polukhin-1860558115.html
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происшествия, кемерово, кемеровский областной суд
Происшествия, Кемерово, Кемеровский областной суд
Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу "Зимней вишни"

Суд отменил содержание в СИЗО осужденного по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Никитина

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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Кемеровский областной суд отменил содержание в СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания и определил освободить его из под стражи немедленно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Приговор по первому делу о пожаре был оглашен Заводским районным судом в ноябре 2021 года.
Дмитрий Полухин
Школьник, спасший детей из "Зимней вишни", рассказал о своей судьбе
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Осужденными по делу являются восемь человек. Они приговорены к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима. Александр Никитин получил 5,5 лет лишения свободы.
Адвокат потерпевших Дмитрий Малинин ранее сообщал, что приговор по первому делу о пожаре был обжалован стороной защиты родственников погибших, которые остались недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда. Апелляционные жалобы также подавали и адвокаты осужденных.
"Меру пресечения в отношении Никитина Александра… в виде заключения под стражу отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Никитина освободить немедленно", – сказала председательствующая судья.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Было возбуждено четыре уголовных дела.
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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ПроисшествияКемеровоКемеровский областной суд
 
 
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