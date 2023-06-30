https://ria.ru/20230630/siriya-1881470690.html

Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии

Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии - РИА Новости, 30.06.2023

Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии

Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:10

2023-06-30T15:10

2023-06-30T15:10

украина

ирак

сирия

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в Сирии, принято решение кратно увеличить численность террористических структур, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске. "Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур", - сообщил он. "Что характерно, задача по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера. Боевая подготовка террористов будет осуществляться украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке", - добавил источник.

https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html

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украина, ирак, сирия, в мире, сша, служба безопасности украины