https://ria.ru/20230630/siriya-1881470690.html
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:10
2023-06-30T15:10
2023-06-30T15:10
украина
ирак
сирия
в мире
сша
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в Сирии, принято решение кратно увеличить численность террористических структур, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске. "Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур", - сообщил он. "Что характерно, задача по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера. Боевая подготовка террористов будет осуществляться украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке", - добавил источник.
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
украина
ирак
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_25:0:1364:1004_1920x0_80_0_0_0f9610c5f679e328ffc36c411c6e7973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ирак, сирия, в мире, сша, служба безопасности украины
Украина, Ирак, Сирия, В мире, США, Служба безопасности Украины
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
Источник: американские разведчики и офицеры СБУ обсуждают противодействие России в Сирии