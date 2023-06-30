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Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии - РИА Новости, 30.06.2023
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15:10 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/siriya-1881470690.html
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:10
2023-06-30T15:10
украина
ирак
сирия
в мире
сша
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в Сирии, принято решение кратно увеличить численность террористических структур, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске. "Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур", - сообщил он. "Что характерно, задача по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера. Боевая подготовка террористов будет осуществляться украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке", - добавил источник.
https://ria.ru/20230623/siriya-1880101277.html
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украина, ирак, сирия, в мире, сша, служба безопасности украины
Украина, Ирак, Сирия, В мире, США, Служба безопасности Украины
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии

Источник: американские разведчики и офицеры СБУ обсуждают противодействие России в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведчики США и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации в Ираке по вопросу противодействия российскому присутствию в Сирии, принято решение кратно увеличить численность террористических структур, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.
«
"Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур", - сообщил он.
"Что характерно, задача по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера. Боевая подготовка террористов будет осуществляться украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке", - добавил источник.
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