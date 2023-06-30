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На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью - РИА Новости, 30.06.2023
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15:02 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/shtrafy-1881467569.html
На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью
На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью - РИА Новости, 30.06.2023
На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью
Водителей будут штрафовать за хлопанье дверью и работающий вхолостую двигатель в коммуне Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T15:02
2023-06-30T15:02
баден-вюртемберг
авто
германия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водителей будут штрафовать за хлопанье дверью и работающий вхолостую двигатель в коммуне Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило издание SWR. Соответствующее постановление принято местной полицией и одобрено муниципальным советом в четверг вечером. Смысл постановления заключается в борьбе с "ненужным шумом от транспортных средств". Кроме того, новое постановление запрещает создавать излишний шум во время погрузки и выгрузки, а также сигналить без необходимости. За нарушение новых правил пользования транспортным средством в Эрдманнхаузене можно будет получить штраф в 80 евро.
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баден-вюртемберг, авто, германия
Баден-Вюртемберг, Авто, Германия
На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью

В немецкой коммуне Эрдманнхаузен водителей будут штрафовать за хлопанье дверью на 80 евро

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водителей будут штрафовать за хлопанье дверью и работающий вхолостую двигатель в коммуне Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило издание SWR.
Соответствующее постановление принято местной полицией и одобрено муниципальным советом в четверг вечером. Смысл постановления заключается в борьбе с "ненужным шумом от транспортных средств".
Кроме того, новое постановление запрещает создавать излишний шум во время погрузки и выгрузки, а также сигналить без необходимости.
За нарушение новых правил пользования транспортным средством в Эрдманнхаузене можно будет получить штраф в 80 евро.
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