https://ria.ru/20230630/shtrafy-1881467569.html

На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью

На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью - РИА Новости, 30.06.2023

На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью

Водителей будут штрафовать за хлопанье дверью и работающий вхолостую двигатель в коммуне Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T15:02

2023-06-30T15:02

2023-06-30T15:02

баден-вюртемберг

авто

германия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водителей будут штрафовать за хлопанье дверью и работающий вхолостую двигатель в коммуне Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило издание SWR. Соответствующее постановление принято местной полицией и одобрено муниципальным советом в четверг вечером. Смысл постановления заключается в борьбе с "ненужным шумом от транспортных средств". Кроме того, новое постановление запрещает создавать излишний шум во время погрузки и выгрузки, а также сигналить без необходимости. За нарушение новых правил пользования транспортным средством в Эрдманнхаузене можно будет получить штраф в 80 евро.

https://ria.ru/20230418/gosduma-1865967442.html

баден-вюртемберг

германия

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баден-вюртемберг, авто, германия