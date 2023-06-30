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Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации - РИА Новости, 30.06.2023
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13:18 30.06.2023 (обновлено: 13:23 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/shos-1881437696.html
Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации
Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации - РИА Новости, 30.06.2023
Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации
На предстоящем заседании глав государств ШОС 4 июля будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:18
2023-06-30T13:23
в мире
иран
шос
россия
нью-дели
сергей лавров
бахтиер хакимов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На предстоящем заседании глав государств ШОС 4 июля будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наладить связи с ШОС стремится все большее число государств. На предстоящем уже 4 июля заседании совета глав государств будет оформлено полноформатное членство Ирана", - сказал министр в пятницу на презентации центра народной дипломатии ШОС.Ранее специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230628/shoygu-1880934263.html
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в мире, иран, шос, россия, нью-дели, сергей лавров, бахтиер хакимов
В мире, Иран, ШОС, Россия, Нью-Дели, Сергей Лавров, Бахтиер Хакимов
Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации

Лавров заявил, что членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На предстоящем заседании глав государств ШОС 4 июля будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наладить связи с ШОС стремится все большее число государств. На предстоящем уже 4 июля заседании совета глав государств будет оформлено полноформатное членство Ирана", - сказал министр в пятницу на презентации центра народной дипломатии ШОС.
Ранее специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Шойгу поговорил по телефону с главой генштаба Ирана
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В миреИранШОСРоссияНью-ДелиСергей ЛавровБахтиер Хакимов
 
 
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