https://ria.ru/20230630/shos-1881437696.html

Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации

Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации - РИА Новости, 30.06.2023

Членство Ирана в ШОС оформят на заседании глав государств организации

На предстоящем заседании глав государств ШОС 4 июля будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:18

2023-06-30T13:18

2023-06-30T13:23

в мире

иран

шос

россия

нью-дели

сергей лавров

бахтиер хакимов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На предстоящем заседании глав государств ШОС 4 июля будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наладить связи с ШОС стремится все большее число государств. На предстоящем уже 4 июля заседании совета глав государств будет оформлено полноформатное членство Ирана", - сказал министр в пятницу на презентации центра народной дипломатии ШОС.Ранее специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.

https://ria.ru/20230628/shoygu-1880934263.html

иран

россия

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, шос, россия, нью-дели, сергей лавров, бахтиер хакимов