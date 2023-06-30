https://ria.ru/20230630/sholts-1881541042.html

"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане

"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане - РИА Новости, 30.06.2023

"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка России для их последующего использования при восстановлении РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:43

2023-06-30T18:43

2023-06-30T21:29

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евросоюз

еврокомиссия

олаф шольц

германия

украина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка России для их последующего использования при восстановлении Украины."Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Лидеры стран — членов ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и сообщить о результатах, добавил Шольц.Как сообщала газета Financial Times, министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение ЕК по изъятию активов российского ЦБ и передаче их на восстановление Украины и заключил, что оно "нерабочее с юридической точки зрения".

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881505792.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, олаф шольц, германия, украина, центральный банк рф (цб рф)