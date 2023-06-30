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"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане - РИА Новости, 30.06.2023
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18:43 30.06.2023 (обновлено: 21:29 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sholts-1881541042.html
"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане
"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане - РИА Новости, 30.06.2023
"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка России для их последующего использования при восстановлении РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:43
2023-06-30T21:29
в мире
евросоюз
еврокомиссия
олаф шольц
германия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка России для их последующего использования при восстановлении Украины."Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Лидеры стран — членов ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и сообщить о результатах, добавил Шольц.Как сообщала газета Financial Times, министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение ЕК по изъятию активов российского ЦБ и передаче их на восстановление Украины и заключил, что оно "нерабочее с юридической точки зрения".
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881471435.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, олаф шольц, германия, украина, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Олаф Шольц, Германия, Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Все ужасно сложно". Шольц откровенно высказался об антироссийском плане

Канцлер Германии Шольц назвал ужасно сложным вопрос об изъятии замороженных активов России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос об изъятии замороженных активов Центробанка России для их последующего использования при восстановлении Украины.

"Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
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Лидеры стран — членов ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и сообщить о результатах, добавил Шольц.

Как сообщала газета Financial Times, министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение ЕК по изъятию активов российского ЦБ и передаче их на восстановление Украины и заключил, что оно "нерабочее с юридической точки зрения".
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияОлаф ШольцГерманияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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