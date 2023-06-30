https://ria.ru/20230630/sheynis-1881521079.html

В Москве похоронили Виктора Шейниса

В Москве похоронили Виктора Шейниса - РИА Новости, 30.06.2023

В Москве похоронили Виктора Шейниса

Похороны одного из основателей партии "Яблока" и авторов Конституции РФ Виктора Шейниса прошли на Хованском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:38

2023-06-30T17:38

2023-06-30T17:38

общество

яблоко

хованское кладбище

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Похороны одного из основателей партии "Яблока" и авторов Конституции РФ Виктора Шейниса прошли на Хованском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Шейнис скончался на 93-м году жизни в воскресенье. "Похороны Виктора Шейниса прошли сегодня на Хованском кладбище. Присутствовали во время захоронения урны с прахом только близкие — вдова Шейниса, социолог Алла Назимова, председатель Федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, член Федерального политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг, политолог Татьяна Ворожейкина", - рассказали в пресс-службе "Яблока". Шейнис (родился 16 февраля 1931 года в Киеве) - член Федерального политического комитета партии. Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции. В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации. С 1993 года - член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии. С 1993 по1994 годы - заместитель председателя комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах - депутат Госдумы первого созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

https://ria.ru/20230625/sheynis-1880335112.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, яблоко, хованское кладбище, москва