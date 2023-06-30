https://ria.ru/20230630/sheremetevo-1881353377.html

В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник

В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023

В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник

Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:11

2023-06-30T08:11

2023-06-30T08:21

туризм

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. "В 5 утра сбой был устранен, система заработала", - сказал собеседник агентства. Ранее источник в одной из авиакомпаний рассказал РИА Новости, что с 19.30 в четверг система обработки багажа в Шереметьево работала со сбоями. По его словам, по состоянию на полночь не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их планировалось отправлять в пятницу. Источник также отмечал, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.

https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шереметьево (аэропорт), москва