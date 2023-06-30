https://ria.ru/20230630/sheremetevo-1881353377.html
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник
Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:11
2023-06-30T08:11
2023-06-30T08:21
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. "В 5 утра сбой был устранен, система заработала", - сказал собеседник агентства. Ранее источник в одной из авиакомпаний рассказал РИА Новости, что с 19.30 в четверг система обработки багажа в Шереметьево работала со сбоями. По его словам, по состоянию на полночь не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их планировалось отправлять в пятницу. Источник также отмечал, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.
https://ria.ru/20220515/aeroport-1774984922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шереметьево (аэропорт), москва
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Москва
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник
Сбой в системе обработки багажа в аэропорту Шереметьево устранили в пять часов утра
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту.
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"В 5 утра сбой был устранен, система заработала", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в одной из авиакомпаний рассказал РИА Новости, что с 19.30 в четверг система обработки багажа в Шереметьево работала со сбоями. По его словам, по состоянию на полночь не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их планировалось отправлять в пятницу. Источник также отмечал, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.
Не пустили на рейс, потерялся багаж: гид по нештатным ситуациям в аэропорту