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В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
08:11 30.06.2023 (обновлено: 08:21 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/sheremetevo-1881353377.html
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник
Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:11
2023-06-30T08:21
туризм
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту. "В 5 утра сбой был устранен, система заработала", - сказал собеседник агентства. Ранее источник в одной из авиакомпаний рассказал РИА Новости, что с 19.30 в четверг система обработки багажа в Шереметьево работала со сбоями. По его словам, по состоянию на полночь не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их планировалось отправлять в пятницу. Источник также отмечал, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.
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шереметьево (аэропорт), москва
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Москва
В Шереметьево устранили сбой в системе обработки багажа, сообщил источник

Сбой в системе обработки багажа в аэропорту Шереметьево устранили в пять часов утра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа в Шереметьево устранен, сообщил РИА Новости источник в московском аэропорту.
«
"В 5 утра сбой был устранен, система заработала", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в одной из авиакомпаний рассказал РИА Новости, что с 19.30 в четверг система обработки багажа в Шереметьево работала со сбоями. По его словам, по состоянию на полночь не было отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их планировалось отправлять в пятницу. Источник также отмечал, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.
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