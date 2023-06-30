https://ria.ru/20230630/sheremetevo-1881333374.html

В Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа, сообщил источник

В Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2023

В Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа, сообщил источник

В системе обработки багажа в московском аэропорту "Шереметьево" произошел сбой, рассказал РИА Новости источник в авиакомпании, рейсы которой вылетают из этой... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:37

2023-06-30T00:37

2023-06-30T01:52

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В системе обработки багажа в московском аэропорту "Шереметьево" произошел сбой, рассказал РИА Новости источник в авиакомпании, рейсы которой вылетают из этой воздушной гавани."Система обработки багажа в "Шереметьево" с 19:30 работает медленно и со сбоями", - сказал источник. По его словам, не отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их будут отправлять в пятницу. Сроков восстановления работы системы пока неизвестны.Источник также отметил, что система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.

https://ria.ru/20230525/sheremetevo-1874085400.html

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2023

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шереметьево (аэропорт)